El Banco Popular premia a emprendedores universitarios

Se destinó un fondo de capital semilla de RD$3.3 millones para proyectos innovadores y sostenibles.

SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano (BPD) realizó la octava edición de su programa de apoyo al emprendimiento universitario “Impúlsate Popular”, para lo cual destinó un fondo inicial de RD$3.3 millones.

La cifra está destinada a proyectos innovadores y sostenibles que fortalezcan el desarrollo económico y social del país.

La convocatoria recibió 132 planes procedentes de 16 universidades del país sobre agroturismo, manufactura, tecnología para el sector inmobiliario, comercio electrónico y minorista, entre otros.

GANADORES Y MENCIONES ESPECIALES

Cada equipo ganador recibió un premio, en capital semilla, de RD$1.1 millón.

Los triunfadores fueron 3DHub, estudio de diseño y fabricación de trofeos personalizados mediante impresión 3D y Grupo RR&T, propuesta agroexportadora dedicada a la producción de ajíes picantes y a la exportación de productos agrícolas.

Asimismo, Domastic, una propuesta de domótica que convierte hogares y empresas en espacios inteligentes sin necesidad de equipos costosos.

MENCIONES ESPECIALES

En tanto, fueron otorgadas dos menciones especiales, con un premio de RD$300,000 para cada proyecto.

En innovación se reconoció a Uworktify, plataforma con inteligencia artificial que permite a dos conductores de Uber compartir un mismo vehículo eléctrico.

Por su impacto ambiental fue premiado la iniciativa Tierra Tropical, finca agro-turística que brinda experiencias educativas y recreativas para toda la familia en un entorno sostenible.

IMPÚLSATE SILVER

Durante la ceremonia fue anunciado “Impúlsate Silver”, una nueva plataforma que promueve el emprendimiento en personas mayores de 60 años.

El programa incluirá una etapa de convocatoria, selección de propuestas, capacitaciones, presentación y selección de ganadores.

Los detalles del certamen, así como los requisitos para participar, están disponibles en la web www.impulsate.com.do/silver.

agl/of-am