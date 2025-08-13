El atrevimiento de Amnistía Internacional

El autor es periodista. Reside en Monte Plata

Amnistía Internacional (AI) continúa con su atrevimiento de inmiscuirse en los asuntos internos del país al pretender trazar pauta al gobierno de lo que debe y no debe hacer.

De la defensa feroz a los haitianos indocumentados ahora pasa a expresar su rechazo al nuevo Código Penal promulgado recientemente

Esos son cuestiones internas exclusivas de República Dominica a las que Amnistía Internacional y ninguna otra institución foránea tiene derecho a inmiscuirse atrevidamente.

Este relajo hay que pararlo

Bien por las autoridades de ponerle freno al relajo e irrespeto a los símbolos patrios por parte de grupos que se creen con el derecho de burlarse y minimizar la importancia que tienen nuestros símbolos patrios.

Me refiero a la acción de un llamado Colectivo LGBT que durante una actividad se dedicó a tergiversar las letras del himno nacional dominicano para mofarse de los dominicanos.

Presentaron una versión del himno dominicano, bajo el título de «Himno Nacional Lésbico Dominicano», sustituyendo los versos originales de Emilio Prud´Homme por una nueva letra con enfoque en identidad de género, orientación sexual y críticas sociales.

La pieza fue difundida en redes sociales, donde se exhiben varias estrofas alteradas y se lee el encabezado «Himno Nacional Lésbico».

La acción constituye una violación directa a la Constitución de la República Dominicana, que en su artículo 33 establece que el himno nacional es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prud´Homme, y es único e invariable.

También infringe varios artículos de la Ley No. 210-19 sobre los Símbolos Patrios.

Ramón Alburquerque

Lamentablemente tengo que decirlo con pena y es que el presidente Luis Abinader ha actuado con retaliación política en contra del ingeniero Ramón Alburquerque, al descartarlo prácticamente como posible miembro del gabinete de su gobierno al no tomarlo en cuenta para nada.

El hecho de no ser tomado en cuenta para una posición de importancia en el gobierno que va para su segundo año demuestra claramente un “desprecio” a la capacidad intelectual y política del ex presidente del Senado y dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Toda esta negativa en contra del dirigente del Partido Revolucionario Moderno se debe claramente a que éste le rechazó un nombramiento en el primer gobierno al entender que donde lo habían designado era especie de una “botella”, lo que se negó rotundamente a aceptar, lo que aparentemente molestó al presidente quien se niega a tomar en cuenta la sabiduría y capacidad del intelectual y político.

La palabra «retaliación» se refiere a una represalia, un acto de respuesta o castigo a una agresión u ofensa, a menudo con la intención de causar un daño similar al recibido. En esencia, es una forma de venganza o desquite y es lo que se está viendo con el ingeniero Ramón Alburquerque desde el gobierno del partido al que pertenece.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.