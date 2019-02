El asesinato de Orlando Martínez precipitó la caída del poder militar

En una carta publicada por el periódico Listín Diario el 24 de noviembre del 2013, el exsenador dirigente reformista José Osvaldo Leger relata que era amigo personal de la familia Martínez Houley y que varias veces entregó libros al Dr. Balaguer enviados como regalo por Orlando Martínez, o sea, que actuaba como enlace entre ambos.

Según el dirigente reformista, en una ocasión el periodista le pidió consejos al presidente Balaguer y éste le respondió que tenía un brillante futuro, pero que se cuidará de los militares; que no fuera tan ácido con ellos en sus escritos, que era un lector asiduo de los artículos que él publicaba y lo admiraba. Afirma el exsenador que cuando Balaguer se enteró de su asesinato el 17 de marzo del 1975, reaccionó diciendo: “Esos bárbaros mataron a un periodista de raza”.

El asesinato de Orlando Martínez fue la gota que derramó la copa de la paciencia del Dr. Balaguer. Este crimen fue el detonante que lo impulsó a enfrentar el poderoso anillo militar, que lo usaba como un títere para darle un tono democrático al poder absoluto que ejercían.

La vergonzosa caída del poder militar se materializó a menos de dos meses de dicho asesinato, cuando el 9 de mayo la alta jerarquía integrada por el secretario de las FFAA, contralmirante Ramón Emilio Jiménez hijo, y los jefes del Ejército, Enrique Pérez y Pérez; de la FAD Salvador Lluberes Montás y de la Marina de Guerra, Manuel Logroño Contín, renunciaron en desacuerdo por el nombramiento el 7 de mayo, del general Rafael Nivar Seijas al frente de Policía Nacional con la misión de realizar una exhaustiva investigación sobre el vil asesinato.

Para esa época, quien escribe era cadete de cuarto año estudiante de aviación de la FAD. Recuerdo aquella histórica mañana cuando inesperadamente la alarma resonó estremeciendo la Base Aérea y sus contornos. Anunciaba un estado de emergencia, que activa las fuerzas de defensa ante un posible ataque, o desastre. Pero esta vez la amenaza no provenía del exterior, sino de adentro, desde las mismas entrañas de la institución.

Los cadetes salimos corriendo y nos unimos a una multitud de soldados que corría en dirección al edificio que alojaba la Jefatura de Estado Mayor. Llegamos justo a tiempo para ser testigos de un acontecimiento que marcaría la historia dominicana: observamos al doctor Joaquín Balaguer descender de un helicóptero, despeinado con aspecto cadavérico, tal como si hubiese escapado de una cruel tortura.

Caminaba cabizbajo y vacilante en dirección a un selecto equipo de oficiales superiores que lo esperaba con notable ansiedad. Serian juramentados como la nueva élite de la institución. Como nuevo Jefe de Estado Mayor el coronel piloto Renato Malagón Montesano, ascendido a general. Con cuya designación el discípulo de Maquiavelo aseguró el control de la peligrosa fuerza del aire.

En ese instante el clima en la Base aérea se oscureció, dando inicio a una etapa de revanchismo e implacable persecución en contra de todos aquellos que tuvieran algún vínculo con los renunciantes.

La desgracia era abarcadora; una gran cantidad de oficiales y alistados fueron cancelados y pensionados. Muchos de ellos vivían en los barrios militares, tendrían que entregar las casas y salir junto a sus familiares, sin recibir ningún apoyo económico. Quienes no tenían donde ir, tuvieron que arrimarse al lado de algún familiar. ¡Que ignominia!

El pánico se hizo presente. Los calieses estaban al acecho y nadie se atrevía a comentar sobre la confusión reinante. El panorama era aterrador, angustioso y desesperante. Esta devastadora experiencia fue el inicio de una nueva era, enmarcada por el afán de adquirir bienes, sin importar su procedencia para asegurar un futuro, que era incierto dentro de las FFAA.

En la guardia no solo se ataca al que cae en desgracia sino también a sus familiares y allegados. En mi caso, estaba terminando el entrenamiento para graduarme de piloto. Me faltaban dos fases: práctica de vuelos nocturnos y formación. Pero era el sobrino del coronel Rafael A. Mata y Mata, quien se desempeñaba como ayudante personal del general Lluberes Montás. Esta relación fue suficiente para que me incluyeran en la lista del remanente de los caídos; por lo tanto, debía ser destruido. El primer paso para cumplir ese propósito. Fue eliminarme del curso de aviación, lo que me convirtió en un rebelde. Después de más de cinco años como cadete, pasado con más de un año de los cuatro establecido, me ascendieron a 2do. Tte.

Pero ya había sido cautivado por la emoción de volar. No me interesaba continuar en otra área acosado por la constante persecución, que terminaría en cancelación. Antes de que llegara ese momento, solicité mis vacaciones para viajar a los EEUU y desde allá envié una carta de renuncia.

Nunca me he arrepentido, pues abandonar la guardia me permitió construir un puente por donde toda mi familia pudo llegar a la tierra de las oportunidades. Mientras que, los jefes renunciantes al verse despojados de los uniformes y sin apoyo militar, imploraron por volver al redil, para ocupar cargos civiles lejos del poder militar.

Con la humillación de esa poderosa élite militar, comenzó la debacle y el irrespeto por el uniforme. A partir de esa estruendosa caída, los funcionarios civiles comenzaron a usar los militares como sumisos servidores sin voz, ni mando.

Aquel juramento militar que nos consagraba como protectores y defensores de la Soberanía Nacional, a costa de derramar la propia sangre si era preciso, fue enterrado con la caída del poder militar, siendo sustituido por: Sálvese quien pueda; la Patria es mi casa y mi familia.

