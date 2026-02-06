Ejércitos EEUU y Rusia reabren sus canales de comunicación

Estados Unidos y Rusia han acordado restablecer el diálogo militar de alto nivel por primera vez en más de cuatro años, en otra señal del reestablecimiento de las relaciones entre ambos países desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, regresó al Despacho Oval.

La comunicación militar de alto nivel entre Washington y Moscú se suspendió a finales de 2021, pocos meses antes de que el Kremlin lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Trump hizo campaña asegurando que pondría fin rápidamente a la guerra, que se acerca a su cuarto aniversario. Muchas de sus propuestas hasta ahora han favorecido fuertemente al Kremlin, incluida la exigencia de que Ucrania ceda territorio a Rusia en cualquier posible acuerdo de alto el fuego.

El restablecimiento de los canales de comunicación «proporcionará un contacto constante entre militares mientras las partes siguen trabajando por una paz duradera», según un comunicado del Mando Europeo de Estados Unidos.