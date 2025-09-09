Efemérides Patrias recuerda el natalicio de Gregorio Luperón

Juan Pablo Uribe, al centro, junto a las autoridades civiles y militares luego de hacer el depósito de ofrendas florales.

PUERTO PLATA, República Dominicana. – La Comisión Permanente de Efemérides Patrias recordó el legado del general Gregorio Luperón, político y héroe de la Guerra de Restauración, al cumplirse este 8 de septiembre el 186 aniversario de su natalicio.

La ceremonia dedicada a Luperón (1839-1897) comenzó a las 8:00 de la mañana con los honores militares de estilo y salva de 15 cañonazos, y la colocación de ofrendas florales por diferentes instituciones.

Claritza Rochtte Peralta, gobernadora de la provincia Puerto Plata, recibió a los asistentes, mientras Luis José Sánchez Baldwin, director Regional de Educación, destacó el rol del estratega militar y estadista visionario en la historia dominicana.

Luperón, dijo, consagró su existencia a salvaguardar la soberanía e independencia de la nación.

ESPADA GLORIOSA

Asimismo, Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias, elogió en un discurso al héroe dominicano que derrotó, dijo, la traición anti-dominicanista y la falta de fe en el destino soberano y de identidad nacional de la Patria.

Uribe señaló que “pensamos en Gregorio Luperón como líder y presidente democrático y progresista; ejemplo épico para la dominicanidad gloriosa que ha enfrentado con gallardía los obstáculos y desafíos a su existencia estructural.

¨Es, destacó, el titán de bronce (…) que nos invita al tránsito por la grandeza moral, social e institucional de la República Dominicana a contracorriente del pesimismo improductivo (…)¨.

Durante el acto, Uribe entregó la Medalla Conmemorativa del 180 Aniversario del Heroísmo y Martirio de María Trinidad Sánchez, a la Casa Museo General Gregorio Luperón de Puerto Plata, dirigida por la profesora Rosa Crespo.

RESEÑA HISTÓRICA

La reseña histórica de Luperón fue realizada por el coronel Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia del Ministerio de Defensa.

Cientos de estudiantes de las escuelas de Puerto Plata cerraron la ceremonia con un desfile por las principales avenidas de la ciudad.

agl/of-am