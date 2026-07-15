EEUU y Seúl realizan mayores maniobras militares la historia

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SEUL 15 Jul.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur han realizado este miércoles sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia en la península de Corea, las cuales llegarán a su fin este jueves.

El Mando de Fuerzas Combinadas (CFC) de Corea del Sur y Estados Unidos ha anunciado que desde el día 13 y hasta el 16 de julio, las partes están llevando a cabo su Ejercicio de Apoyo Combinado y Conjunto (CJST) en las inmediaciones de la ciudad de Pohang, en la provincia de Gyeongsang del Norte, así como en el condado de Hongcheon, en la provincia de Gangwon».

El CJST tiene por objetivo reforzar la capacidad de mantener las operaciones militares en caso de una contingencia en la península coreana, según ha explicado el propio mando, que ha indicado que las maniobras cuentan con un número récord de participantes y equipos movilizados.

En total, cuenta con la participación de 4.400 personas, 2.400 de los cuales son surcoreanos y 2.000 estadounidenses, así como 600 equipos, incluidos barcos militares y aviones, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Durante las maniobras en curso, se ha realizado una verificación de compatibilidad operativa durante un simulacro de desembarco conjunto, además de maniobras de asistencia médica y evacuación de heridos con el uso de helicópteros médicos especiales surcoreanos KUH-1M y aviones de transporte estadounidenses C-130 Hércules.

Estas maniobras, que vienen realizándose desde 2017, forman parte de una serie de actividades diseñadas para entrenar a las tropas en la distribución eficiente de la logística militar, incluyendo personal, combustible y equipo, a las unidades de combate.

of-am