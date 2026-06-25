EEUU ve «inaceptable» que Irán imponga tarifas estrecho Ormuz

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Manama (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Baréin que es «inaceptable» que Irán imponga tarifas al tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, y aseguró que Washington quiere acuerdo con Teherán pero «no a cualquier precio».

«Queremos acuerdo (con Irán) pero no a cualquier precio (…) queremos un acuerdo bueno y verdadero que se cumple y se implementa», dijo Rubio en la inauguración de una reunión de sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico en la capital bareiní, Manama.

Rubio subrayó que Ormuz «es un paso marítimo natural» y añadió que si EE.UU acepta las exigencias iraníes ello causaría «un caos» en el mundo, y que si Irán describe esos pagos como peaje o tarifa «o cualquier otra cosa», esto sería solamente un «juego de palabras».

«Ningún país del mundo puede imponer tarifas de tránsito en pasos (marítimos) internacionales», insistió.

CERO ARMAS NUCLEARES

Por otro lado, reiteró que EE.UU no aceptará que Irán desarrolle armas nucleares, subrayando que «esto es el objetivo» de las negociaciones que su país mantiene con Irán tras el memorando de entendimiento firmado la semana pasada para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

Asimismo, volvió a afirmar tal y como hizo ayer miércoles que cualquier acuerdo con Irán tomará en cuenta los intereses y la seguridad de los socios árabes de Washington en el golfo Pérsico.

A la reunión de Manama acuden los jefes de las diplomacias y representantes del CCG -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán-, que transmitirán a Rubio las posturas de sus respectivos países respecto a la seguridad en la zona de cara a las negociaciones de EE.UU con Irán.

En la sesión inaugural del encuentro, el ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, subrayó la necesidad de la «libre navegación» en Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de petróleo y gas mundiales antes de la guerra, iniciada a finales de febrero.

Irán insiste en asumir la gestión de Ormuz y en cobrar tarifas o «peajes» a los buques que lo transitan, algo que ha generado tensiones y rechazo en la comunidad internacional y los vecinos árabes de Irán, al ser el estrecho un paso natural.

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