EEUU: Trump reabrirá Alcatraz, conocida la prisión del infierno

Vista aérea de Alcatraz

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció el domingo que ordenará la reapertura de Alcatraz, una prisión cerrada en una isla en la Bahía de San Francisco.

El presidente dijo que ordenará a la Oficina Federal de Prisiones, al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina Federal de Investigaciones que reabran y «amplíen» la prisión.

«Ya no seremos rehenes de criminales, delincuentes y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo y nos permiten expulsar a los criminales que entraron ilegalmente a nuestro país», dijo el presidente en su mensaje en Truth Social. «La reapertura de ALCATRAZ servirá como un símbolo de ley, orden y JUSTICIA. ¡HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!»

LA ORDEN

La orden se produce en momentos en que Trump ha estado en un enfrentamiento público con los tribunales mientras su gobierno intentaba enviar a los pandilleros acusados a una prisión en El Salvador.

La isla de Alcatraz fue incluida como parte de la unidad del Servicio de Parques Nacionales en 1972 cuando el Congreso creó el Área Recreativa Nacional Golden Gate.

LA PRISION INESCAPABLE

La prisión, infamemente inescapable debido a las fuertes corrientes marinas y las frías aguas del Pacífico que la rodean, era conocida como «La Roca» y albergó a algunos de los criminales más notorios del país, como el gángster Al Capone y George «Machine Gun» Kelly.

Durante mucho tiempo ha formado parte del imaginario cultural y ha sido objeto de numerosas películas, entre ellas «La Roca», protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage.

En los 29 años que estuvo abierta, 36 hombres intentaron fugarse en 14 ocasiones, según el FBI. Casi todos fueron capturados o no sobrevivieron al intento.

SU CIERRE

El cierre de la prisión federal en 1963 se atribuyó al desmoronamiento de las infraestructuras y a los elevados costes de reparación y suministro de las instalaciones de la isla, ya que todo, desde el combustible hasta los alimentos, tenía que traerse por barco. Al tiempo de su cierre, se estimó que se necesitaban más de $5 millones para restaurar y mantener la prisión.

«Esa cifra no incluye los costos operativos diarios: Alcatraz era casi tres veces más cara de operar que cualquier otra prisión federal», según el sitio web de la oficina.

En 1959, el costo diario per cápita en Alcatraz era de $10.10, según la agencia federal.

La isla recibe más de 1 millón de visitantes al año, según la oficina.

CUMPLICARAN TODAS LAS ORDENES PRESIDENCIALES

Un portavoz de la Oficina de Prisiones dijo en un comunicado que la agencia «cumplirá todas las órdenes presidenciales». El portavoz no respondió inmediatamente a las preguntas de The Associated Press sobre la viabilidad y factibilidad de la reapertura de Alcatraz o el papel de la agencia en el futuro de la antigua prisión, dado el control de la isla por parte del Servicio de Parques Nacionales.

La isla es una auténtica máquina del tiempo que nos transporta a una época pasada del sistema penitenciario. En la actualidad, la Oficina de Prisiones cuenta con 16 centros penitenciarios que desempeñan las mismas funciones de alta seguridad que Alcatraz, incluidos el centro de máxima seguridad de Florence (Colorado) y el centro penitenciario de Terre Haute (Indiana), que alberga la cámara de la muerte federal.

Desde el anuncio, el senador Scott Wiener, demócrata de San Francisco, dijo que la medida es una «cruzada para sabotear el estado de derecho».

EL EDICTO DE TRUMP

«El edicto de Trump de que Alcatraz, que es un museo, será reabierto como una prisión es absurdo a primera vista», dijo Wiener. «Esta importante atracción turística genera importantes ingresos para el gobierno federal y respalda muchos empleos.

Señala específicamente a los jueces que no le permiten deportar a quien quiera sin el debido proceso como justificación para este truco. Si Trump se toma en serio hacer esto, es solo un paso más en su desmantelamiento de la democracia: un gulag doméstico en medio de la Bahía de San Francisco».

