EEUU: Trump propone tratado nuevo y modernizado con Rusia

Donald Trump

WASHIMGTON 5 Feb.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves trabajar en un tratado «nuevo, mejorado y modernizado» que «pueda perdurar en el futuro» para reducir los arsenales nucleares tras la expiración del Nuevo START, firmado por Washington y Moscú.

«En lugar de extender el Nuevo START, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo lo demás, ha sido gravemente violado, deberíamos poner a nuestros expertos nucleares a trabajar en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro», ha expresado en un mensaje publicado en redes sociales.

El magnate ha aprovechado también para asegurar que «Estados Unidos es el país más poderoso del mundo». «Reconstruí completamente sus Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, incluyendo armas nucleares nuevas y muchas reacondicionadas», ha expresado.

De la misma forma, ha recordado que la Fuerza Espacial se estableció como una rama militar independiente dentro de las Fuerzas Armadas durante su mandato y ha afirmado que Washington también ha añadido a su arsenal «acorazados 100 veces más potentes que los que surcaron los mares durante la Segunda Guerra Mundial».

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado este jueves que la Administración de Donald Trump quiere «mantener límites» a los arsenales nucleares tras la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START, antes de insistir en su voluntad de que China se sume a unas «conversaciones de control de armas».

Fuentes del Departamento de Estado han indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que «Trump ha hablado en repetidas ocasiones sobre abordar la amenaza que suponen para el mundo las armas nucleares», ante de resaltar que el inquilino de la Casa Blanca «ha indicado que quiere mantener límites a las armas nucleares».

El tratado, firmado en abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente, entró en vigor en febrero de 2011 tras la ratificación de documento por parte de ambos países. Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia suspendía su participación en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania, sin que las partes hayan acordado su renovación.

