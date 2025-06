EEUU: Trump anuncia fuertes medidas para frenar migración

WASHINGTON.- La administración Trump ha anunciado fuertes medidas para frenar la migración y acelerar el ritmo de detenciones y deportaciones.

Dijo que pondría fin al Estatus de Protección Temporal para varios países, así como a los programas de libertad condicional, conocidos como “parole humanitario”, que benefician a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Hace algunos meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aclaró que las personas con “parole” sin una base legal para permanecer en Estados Unidos debían salir del país antes de la fecha de finalización del programa.

Gracias a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), el Secretario de Seguridad Nacional tiene la autoridad discrecional para otorgar “libertad condicional” a “extranjeros inadmisibles” temporalmente por “razones humanitarias” urgentes o por un “beneficio público significativo”. No obstante, la ley también señala que si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determina que se ha cumplido el propósito de la libertad condicional temporal y discrecional, el extranjero deberá abandonar el país.

Los migrantes con parole aún pueden vivir en Estados Unidos

A pesar de que la administración Trump ordenó el fin del parole, en abril, un juez bloqueó la medida, por lo que los migrantes beneficiarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela continúan a salvo.

“En virtud de la orden, las notificaciones de terminación de los permisos de permanencia temporal (parole) enviadas a extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, de conformidad con la notificación publicada en el Registro Federal, se suspenden y, por lo tanto, no están vigentes”, compartió el DHS en un comunicado.

No obstante, aunque los beneficiarios con parole vigente aún no están obligados a abandonar los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que no se procesarán nuevas solicitudes de permiso de permanencia temporal para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

¿Qué pasará si el parole humanitario termina?

Si la medida vuelve a entrar en vigencia, los beneficiarios del parole humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela deben salir del país antes de la fecha de finalización. La medida también implicaría la cancelación de sus permisos de trabajo y cualquier protección contra la deportación con la que cuenten.

Si no cuentan con ningún tipo de permiso para residir o trabajar en Estados Unidos o regulan su estatus migratorio y aún así permanecen en el país, estarían sujetos a ser deportados por las autoridades de migración.

of-am