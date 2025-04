EEUU: Senador N. Jersey desafía Trump en discurso de 25 horas

WASHINGTON 2 Abr.- El senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker pronunció un discurso de 25 horas ante el Senado en protesta por las medidas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero.

Booker ha prometido continuar con su declaración, que empezó sobre las 19.00 horas del lunes (hora local), hasta que le sea físicamente imposible. «Estoy aquí porque creo sinceramente que nuestro país está en crisis», ha asegurado, agregando que en tan solo 71 días Trump «ha infligido mucho daño» a la sociedad estadounidense.

El discurso no parece ser una estrategia de filibusterismo, ya que el senador por el momento no ha obstruido ninguna votación prevista en la Cámara. Booker no puede ceder la palabra para un descanso, sentarse ni usar el baño porque perdería el turno de palabra.

Los comentarios de Booker han abordado una amplia gama de temas, desde los recortes al programa de Medicaid, pasando por la guerra de Rusia contra Ucrania, la salud de la democracia estadounidense o la desaparición de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Otros senadores demócratas han intervenido con preguntas para dar un respiro a Booker, quien ostenta por ahora el quinto puesto del discurso más extenso en el Senado estadounidense. El récord lo tiene Strom Thurmond, que estuvo hablando ante la Cámara durante 24 horas y 18 minutos en oposición a la Ley de Derechos Civiles de 1957, según ha recogido la cadena NBC News.

Por otro lado, un miembro del personal de Booker fue arrestado en la víspera por llevar una pistola sin licencia en los alrededores del Capitolio. La detención, de la que se desconocen las circunstancias, se produjo poco antes de que el senador empezara a hablar.

of-am