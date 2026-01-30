EEUU da un ultimátum a Irán para alcanzar acuerdo nuclear

imagen
Donadl Trump y Alí Jamenei

WASHINGTON. 30 Ene.  – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre su  programa nuclear antes de un posible ataque contra Teherán.

Preguntado por la prensa sobre una posible fecha límite para cerrar un acuerdo, Trump aseguró desde el Despacho Oval que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto. No ofreció  detalles sobre los contactos. «Solo ellos lo saben con certeza», agregó.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se mostró dispuesto este mismo viernes a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias «unilaterales» y se tengan en cuenta las preocupaciones «legítimas» de Teherán.

«Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques», ha expresado el ministro, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

REITERADO RECHAZO

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva el pasado mes de junio en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.

(Con información de Europa Press)
7 Comments
Smarty Bev
Smarty Bev
19 minutos hace

Venezuela, Colombia, Cuba, Mexico, Canadá,
Groenlandia, Irán… Por favor USA…”AMARREN
SU LOCO… QUE TIENE LA RABIA”.

Smarty Bev
Smarty Bev
27 minutos hace

A Irán que ponga atención…porque sino el
Psicopata de la Casa Blanca les envía a los
ISIS que tiene en Minnesota acribillando a los
TERRORISTAS Estadounidenses.

AjiTiti
AjiTiti
30 minutos hace

Caso Epstein: Víctimas menores de edad aseguran que fueron violadas por Trump

Una de las afectadas relató que tenía 13 años cuando fue abusada por el ahora mandatario de EE.UU. El actual presidente de EE.UU., Donald Trump, es señalado de abusar de menores en documentos recién revelados por el Departamento de Justicia de los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

AjiTiti
AjiTiti
29 minutos hace
Responder a  AjiTiti

Los documentos contienen una acusación de que Trump habría organizado reuniones, llamadas ‘Calendar Girls’ (‘Chicas de Calendario’), en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. En el lugar, Epstein le proporcionaba chicas al magnate estadounidense, y ahora mandatario, para subastarlas; también, se le señala de someter a las menores a pruebas de «estrechez».

AjiTiti
AjiTiti
28 minutos hace
Responder a  AjiTiti

«Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciendo un dedo y las calificaba según su estrechez», dice el archivo recién revelado. «Nos llevaron a unas habitaciones y nos obligaron a practicar sexo oral a Donald J. Trump. Nos obligaron a permitir que nos penetraran. Tenía 13 años cuando Donald J. Trump me violó», se lee también en el escrito. En el texto, además, se menciona que los invitados a las reuniones eran «hombres mayores», entre los que se encontraba Elon Musk, Allan Dershowitz, Bob Shapiro, Ghislaine Maxwell —entonces pareja de Epstein—, y los hijos de Trump: Don Jr.,… Leer mas »

QUE HORROR
QUE HORROR
40 minutos hace

POR ESTO QUIERE GUERRA CON IRÁN, BLOQUEO A CUBA Y B0MBARDEAR MÉXICO. ¿QUÉ HAY DETRÁS?

TU PROFE (YOUTUBE)

PURO BULTO
PURO BULTO
44 minutos hace

Tanto blah blah……Metance….Que los estan esperando. IRAN NO ES VENEZUELA!!!DEJEN LA LADRADERA Y METANCE.

