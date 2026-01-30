EEUU da un ultimátum a Irán para alcanzar acuerdo nuclear
WASHINGTON. 30 Ene. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque contra Teherán.
Preguntado por la prensa sobre una posible fecha límite para cerrar un acuerdo, Trump aseguró desde el Despacho Oval que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto. No ofreció detalles sobre los contactos. «Solo ellos lo saben con certeza», agregó.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se mostró dispuesto este mismo viernes a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias «unilaterales» y se tengan en cuenta las preocupaciones «legítimas» de Teherán.
«Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques», ha expresado el ministro, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.
REITERADO RECHAZO
Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva el pasado mes de junio en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.
