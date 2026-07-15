EEUU: Congresistas aprueban mantener el horario de verano

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WASHINGTON, D.C. – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que busca eliminar los cambios de hora semestrales y establecer de manera permanente el horario de verano en la mayor parte del país. La iniciativa, conocida como Sunshine Protection Act, fue respaldada con una amplia mayoría bipartidista de 308 votos a favor y 117 en contra.

De convertirse en ley, la medida pondría fin a la práctica de adelantar los relojes en primavera y atrasarlos en otoño, un sistema vigente desde hace décadas. Sus promotores sostienen que mantener un solo horario durante todo el año brindaría mayor estabilidad a los ciudadanos, aumentaría las horas de luz durante las tardes y favorecería actividades económicas, recreativas y de seguridad pública.

El proyecto ahora deberá ser debatido y aprobado por el Senado, donde enfrenta un panorama menos claro debido a las preocupaciones expresadas por algunos legisladores sobre los posibles efectos en la salud y en los patrones de sueño de la población.

La propuesta cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien ha manifestado su apoyo a eliminar los cambios de hora por considerarlos innecesarios y costosos. Sin embargo, expertos en salud han advertido que un horario de verano permanente podría provocar amaneceres más tardíos durante el invierno, afectando especialmente a estudiantes y trabajadores que inician sus actividades temprano.

Actualmente, estados como Hawái y gran parte de Arizona ya operan sin cambios estacionales de horario. De recibir la aprobación definitiva del Senado y la firma presidencial, Estados Unidos daría un paso histórico hacia la adopción de una sola hora durante todo el año.

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