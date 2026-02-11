EE.UU: Celebran octava edición de Dominicans on the Hill

WASHINGTON.- Este miércoles se celebrará de manera presencial la octava edición anual de Dominicans on the Hill, en el Capitolio de los Estados Unidos y en Capital Turnaround, de aquí.

Realizada cada año durante el Mes de la Herencia Dominicana, esta conferencia pone en relieve el creciente compromiso cívico y la participación activa de los dominicanos-americanos en las comunidades de la diáspora a lo largo de los Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, Dominicans on the Hill se ha consolidado como un encuentro emblemático que reúne a cientos de líderes comunitarios, profesionales, estudiantes, funcionarios electos de ascendencia dominicana y organizaciones de todo el país.

Más allá de celebrar los logros de la comunidad, la iniciativa impulsa el fortalecimiento de la participación política y social de los dominicanos-americanos en los Estados Unidos.

Ocho años de convocatoria y liderazgo

Fundado por el congresista estadounidense Adriano Espaillat, Dominicans on the Hill es una convención nacional que reconoce los aportes y contribuciones de los dominicanos-americanos, al tiempo que fomenta un diálogo constructivo entre líderes comunitarios, legisladores, profesionales y estudiantes a nivel nacional.

El tema de la conferencia 2026, “Impulsando políticas públicas y oportunidades en el área de la salud”, busca identificar y promover prioridades estratégicas de política pública orientadas a fortalecer la equidad en salud, la innovación y el liderazgo, tanto dentro como fuera de la comunidad dominicano-americana.

El programa contará con la participación de destacados ponentes de instituciones como Google, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Carna Health, así como de importantes entidades públicas, privadas y sin fines de lucro de los Estados Unidos, entre ellas Montefiore, SOMOS Community Care, MetroPlusHealth, Planned Parenthood, HealthFirst y Arium Health.

Desde la República Dominicana participarán el Consejo Nacional de Competitividad, DIGEMAPS y AMCHAMDR.

Las discusiones generadas durante este encuentro contribuirán a dar forma a la Agenda Nacional de los Dominicanos en los Estados Unidos, con miras a fortalecer la incidencia y representación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones.

Como parte del proceso de transformación del evento en una organización nacional sin fines de lucro, este año el Comité Organizador transiciona de la oficina del congresista Espaillat a un equipo interdisciplinario de profesionales dominicano-americanos de distintas áreas y regiones del país. Dicho equipo ha diseñado una agenda que aborda temas clave como el acceso a los servicios de salud, la salud reproductiva, el envejecimiento con dignidad, el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de salud y la relevancia hemisférica de las cadenas de suministro biomédicas como un vínculo estratégico entre los Estados Unidos y la República Dominicana.

Al igual que en ediciones anteriores, el programa se complementará con actividades culturales y diálogos liderados por influencers cuyas voces inciden en la opinión pública y comunitaria. El cierre del evento contará con la participación de José Alberto “El Canario”, Adalgisa Pantaleón, Manny Pérez, Lumy Lizardo y Jandy Ventura.

Para más información sobre Dominicans on the Hill 2026, visite www.DominicansHill.org y siga las redes sociales en Instagram y Facebook: @DominicansHill.a