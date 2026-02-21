EE.UU. ataca otra lancha y mata a tres tripulantes en el Pacífico

El ataque se realizó en rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico bajo la dirección del general Donovan.

Washington.- La Comando Sur de Estados Unidos informó este sábado que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.

El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico.

Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea «Laza del Sur» suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.

VISITA Y CONTEXTO MILITAR

Donovan, quien asumió a inicios de febrero el mando del Comando Sur de Estados Unidos, visitó esta semana Venezuela para reunirse con autoridades militares del país, actualmente dirigido de forma interina por Delcy Rodríguez.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.

Las operaciones militares de United States Southern Command contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico se remontan a finales de 2025, cuando Estados Unidos intensificó sus esfuerzos por interceptar «narcolanchas» en rutas marítimas del Caribe y el Océano Pacífico.

ACCIONES FORMAN PARTE DE «OPERACION SOUTHERN SPEAR»

Estas acciones forman parte de una campaña conocida como Operación Southern Spear, lanzada en septiembre de 2025, en la que las fuerzas estadounidenses realizan ataques letales contra embarcaciones que, según Washington, transitan por corredores conocidos de tráfico de drogas y están operadas por organizaciones calificadas como «narco-terroristas».

Desde entonces, las fuerzas armadas de EE.UU. han llevado a cabo decenas de ataques con armas cinéticas, afirmando que buscan frenar el tráfico marítimo de drogas y proteger la seguridad nacional.

Los comunicados oficiales citan que estas embarcaciones «transitan por rutas conocidas del narcotráfico» y participan en actividades ilícitas, aunque no siempre se han presentado pruebas públicas detalladas del contrabando interceptado.

an/am