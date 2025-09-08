Edesur anuncia que instalará un nuevo transformador en Distrito

Santo Domingo, 7 sep.- La distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó este domingo su intención de instalar un transformador de potencia de 24-30 MVA (megavoltiamperio) para aliviar las condiciones de sobrecarga y el incremento sostenido de la demanda del servicio de energía eléctrica en los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y parte del Distrito Nacional.

Esto ayudará a disminuir las averías, reducir las pérdidas técnicas y las interrupciones del servicio energético en esas demarcaciones durante los próximos tres años, de acuerdo con un comunicado de Esedur.

La empresa reconoció que en los últimos años los habitantes de la zona han sido afectados por interrupciones debido a la sobrecarga de los transformadores y líneas de transmisión, averías en la distribución y mantenimientos correctivos.

Actualmente, la subestación kilómetro 10.5 de la Autopista Duarte cuenta con tres transformadores de potencia que tienen una proyección de demanda para este año de hasta un 106.5 por ciento respecto de su capacidad instalada, lo que afecta el servicio a más de 138,931 usuarios residenciales, comerciales e institucionales.

La situación proyectada para los próximos años en esas comunidades es de un incremento significativo de la demanda, por encima de un 20 por ciento de la capacidad instalada, debido al crecimiento poblacional.

Ante este panorama, Edesur afirmó que la puesta en funcionamiento de un nuevo transformador de potencia reducirá las condiciones de sobrecarga de los transformadores de la subestación kilómetro 10.5, contribuirá a asumir parte de la sobrecarga de 10 circuitos, mejorará los niveles de tensión y disminuirá las pérdidas técnicas.

Entre las zonas que serán beneficiadas con la iniciativa figuran Alameda, Los Peralejos, Los Girasoles, Altos de Arroyo Hondo, Carmen Renata III, Pantoja, Los Alcarrizos, Manoguayabo, Brisas del Norte, Holguín, La Venta, San Benito, Villa Aura, Las Caobas, Las Palmas de Herrera y Don Honorio.

Se trata de sectores caracterizados por un crecimiento demográfico sostenido, una intensa actividad económica y una elevada demanda energética.

of-am