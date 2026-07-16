Edenorte invierte RD$100 millones en subestación Nibaje

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Edenorte Dominicana ejecuta la repotenciación del transformador T1 de la Subestación Nibaje, con una inversión de aproximadamente RD$100 millones, como parte de su programa de modernización de la infraestructura eléctrica en la región Norte.

El proyecto contempla sustituir el transformador actual de 37 MVA por una nueva unidad de 50 MVA, aumentando la capacidad de transformación de la subestación para responder al crecimiento de la demanda energética en Santiago.

La obra, según la empresa, permitirá mejorar la continuidad del servicio, reducir el riesgo de sobrecargas y fortalecer la estabilidad de la red.

ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Dijo que debido al tamaño del nuevo transformador realiza adecuaciones especiales en la subestación, entre ellas la modificación temporal de una sección del perímetro para facilitar el acceso de una grúa de 250 toneladas, además de trabajos en el vial interno y el área de maniobras.

La empresa aseguró que las labores se ejecutan bajo estrictos estándares técnicos y de seguridad.

MÁS DE 33 MIL CLIENTES BENEFICIADOS

«Con la entrada en operación del nuevo equipo, unos 33,960 clientes dispondrán de una infraestructura más robusta», señaló.

Entre los sectores beneficiados figuran La Yagüita de Pastor, Bella Vista, Reparto Peralta, Las Praderas, La Herradura, Villa Liberación, La Joya, La Otra Banda, parte del Centro Histórico de Santiago y otras comunidades del municipio.

Edenorte reiteró que esta inversión forma parte de su plan para fortalecer la red de distribución y ofrecer un servicio eléctrico más estable, eficiente y confiable en la región Norte.

an/am