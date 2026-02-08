EDENORTE invertirá RD$185 MM en rehabilitación eléctrica

SANTO DOMINGO.- La distribuidora de energía EDENORTE Dominicana inició la ejecución del proyecto de Rehabilitación de Redes de Polígonos (Casos CT) 2026, una iniciativa de alto impacto técnico, social y económico que contará con una inversión superior a RD$185.1 millones, financiados con fondos propios de la empresa.

El objetivo principal reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, mejorar la eficiencia operativa del sistema de distribución y elevar la calidad del servicio que reciben los clientes, mediante la intervención integral de 50 centros de transformación estratégicamente ubicados en toda el área de concesión de EDENORTE.

Como parte del alcance del plan, EDENORTE ejecutará un amplio programa de modernización que incluye la normalización de 4,619 clientes, lo que representa un impacto positivo para alrededor de 14 mil personas, además de fortalecer la gestión de cobranzas y reducir la vulnerabilidad de las redes ante fraudes eléctricos.

El proyecto incluye la instalación de 165 transformadores de distribución, colocación de 1,411 postes, instalación de 1,517 luminarias y la construcción de 97.73 kilómetros de redes de media y baja tensión.

EDENORTE explicó que estas intervenciones permitirán una mejora sustancial en la estabilidad del suministro, la iluminación pública y la seguridad eléctrica en comunidades urbanas y semiurbanas del Cibao.

Dijo que el proyecto impactará de manera directa los sectores operativos de Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Mao y Puerto Plata, abarcando múltiples provincias y municipios, entre ellos Santiago de los Caballeros, Tamboril, San José de las Matas, Puerto Plata, Moca, Bonao, La Vega, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, Nagua, Mao, Esperanza y Montecristi, entre otros.

Informó que la ejecución se desarrollará por lotes regionales, garantizando una intervención organizada, eficiente y con acompañamiento social, a través de la Dirección de Distribución, la Gerencia de Obras y el área de Gestión Social de la empresa.

Indicó que los trabajos tendrán un plazo máximo de ejecución de 120 días calendario por lote, lo que permitirá que los beneficios del proyecto comiencen a percibirse en el corto plazo, reforzando el compromiso de EDENORTE con la modernización del sistema eléctrico y el desarrollo sostenible de la región Norte.