Edeeste afirma que apagones son por las conexiones ilegales

Asimismo, dijo que los apagones también se producen por la baja disponibilidad de algunas plantas generadoras afectadas por el sargazo y el alto consumo nocturno provocado por las altas temperaturas que se sienten en el país.

Edeeste dijo en una nota que ha desplegado a su personal de gestión social y técnicos en distintos puntos de su zona de concesión, con el propósito de ofrecer «explicaciones claras» sobre las causas de las interrupciones en el servicio eléctrico.

Entre las localidades visitadas recientemente se encuentran Monte Plata, San Isidro, Santo Domingo Norte, San Pedro de Macorís y sectores del Distrito Nacional, donde se han sostenido encuentros comunitarios para dar respuesta a la población, afirmó la empresa estatal en una nota.

Edeeste destacó que gracias a la inversión realizada el pasado año en la «repotenciación» de transformadores, muchos sectores hoy no presentan interrupciones por sobrecargas, lo que refleja el impacto positivo de esas mejoras en la estabilidad del servicio.

Sin embargo, la empresa reconoció que aún existen zonas que enfrentan esta situación y aseguró que los trabajos de «repotenciación» pendientes y rehabilitación de las redes ya están planificados para ejecutarse en la etapa siguiente de los proyectos de fortalecimiento de la red.

Asimismo, la distribuidora resaltó la importancia de que los clientes realicen de manera oportuna los reportes de averías, ya que en muchos casos estas se prolongan porque la compañía desconoce la situación puntual, dijo Edeeste.