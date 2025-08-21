Edeeste afirma que apagones son por las conexiones ilegales
Santo Domingo, 21 ago (EFE).- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) afirmó este jueves que las averías e interrupciones que se han registrado en los últimos días obedecen, en parte, al déficit de generación a nivel nacional y las numerosas conexiones ilegales en las redes de distribución.
Asimismo, dijo que los apagones también se producen por la baja disponibilidad de algunas plantas generadoras afectadas por el sargazo y el alto consumo nocturno provocado por las altas temperaturas que se sienten en el país.
Edeeste dijo en una nota que ha desplegado a su personal de gestión social y técnicos en distintos puntos de su zona de concesión, con el propósito de ofrecer «explicaciones claras» sobre las causas de las interrupciones en el servicio eléctrico.
Entre las localidades visitadas recientemente se encuentran Monte Plata, San Isidro, Santo Domingo Norte, San Pedro de Macorís y sectores del Distrito Nacional, donde se han sostenido encuentros comunitarios para dar respuesta a la población, afirmó la empresa estatal en una nota.
Edeeste destacó que gracias a la inversión realizada el pasado año en la «repotenciación» de transformadores, muchos sectores hoy no presentan interrupciones por sobrecargas, lo que refleja el impacto positivo de esas mejoras en la estabilidad del servicio.
Sin embargo, la empresa reconoció que aún existen zonas que enfrentan esta situación y aseguró que los trabajos de «repotenciación» pendientes y rehabilitación de las redes ya están planificados para ejecutarse en la etapa siguiente de los proyectos de fortalecimiento de la red.
Asimismo, la distribuidora resaltó la importancia de que los clientes realicen de manera oportuna los reportes de averías, ya que en muchos casos estas se prolongan porque la compañía desconoce la situación puntual, dijo Edeeste.
Estos idiotas creen que el pueblo es estúpido !!!!! Y ahora Pinocho dice que los apagones se deben al sargazo !!!! Cuanta inepto e improvisación hay en el famoso cambio !!!
Deben cancelar hasta al barredor porque quien cree ese cuento
Esa es la explicación cuando la ineptitud no tiene soluciones, porque siempre han existidos las conexiones ilegales y había luz
Charlatanes sinverguenzas, digan la realidad, digan que es el alto nivel de corupción que tienen ustedes en esas dependencias.
En 2023, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) señaló que aproximadamente 800,000 usuarios en República Dominicana no pagaban su servicio eléctrico.
Consecuencias:
Esta situación puede tener diversas implicaciones, como la falta de compra total de la energía necesaria por parte de las empresas distribuidoras, lo que a su vez puede afectar la calidad del servicio y aumentar los apagones.
Es importante tener en cuenta que la situación puede cambiar con el tiempo y el número exacto de usuarios puede variar.