ECUADOR: El «no» se impone en el referéndum de este domingo

Simpatizantes del Movimiento Revolución Ciudadana celebran el triunfo del 'No' en el referéndum este domingo, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

QUITO, 17 de noviembre (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó este domingo la derrota en el referéndum que él mismo impulsó y con el que buscaba, entre otros objetivos, que los ecuatorianos se pronunciaran sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, y aseguró además que su compromiso con el país «se fortalece».

«Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano», escribió en su cuenta de la red social X el mandatario, que no salió ante los medios para dirigirse al país como lo ha hecho en anteriores procesos electorales.

«Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos», añadió Noboa, que aguardó los resultados cerca de Olón, la comuna de playa donde votó a primera hora de este domingo y en la que tiene su residencia.

Escrutado más del 93 % de los votos, el ‘No’ venció en las cuatro preguntas planteadas por Noboa, que incluían temas políticos y de seguridad. Con estas cifras, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que en las cuatro preguntas el ‘No’ tiene una tendencia marcada, pese a que el escrutinio no está completado y quedan aproximadamente un 20 % de actas por procesar, la mayoría con observaciones. En la cuestión de la Asamblea Constituyente, el ‘No’ obtuvo el 61,55 % de los votos válidos frente al 38,45 % del ‘Sí’, valores similares al planteamiento sobre las bases militares extranjeras, donde el ‘No’ recibió el 60,50 % de los votos válidos y el ‘Sí’ el 39,50 %.