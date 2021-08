Economista revela Hacienda advirtió el aeropuerto de Bávaro no es rentable

Henri Hebrard

SANTO DOMINGO.- El economista Henri Hebrard reveló que el Ministerio de Hacienda había advertido que el Aeropuerto Internacional de Bávaro no sería rentable.

En un documento de prensa, dijo que los incentivos fiscales que les serían otorgados por 15 años representarían un enorme “sacrificio del Estado” de casi RD$4,500 millones, los cuales ahora obligan a que los mismos sean ofrecidos en iguales condiciones y por el mismo tiempo a todos los aeropuertos privados del país.

Manifestó que las conclusiones del informe señalan: “Los resultados del análisis costo-beneficio evidencian que en ausencia de los incentivos tributarios el proyecto no sería financieramente rentable, debido a que éste no compensa la inversión inicial realizada. Por lo que se espera que la inversión no podría ser realizada sin el otorgamiento de dichos incentivos”.

Dijo que adicionalmente, el documento añade: “Los incentivos tributarios representarían un sacrificio fiscal para el Estado de RD$4,403.9 millones durante los años considerados, de los cuales el 73% corresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impuesto sobre los activos; el 4.0% al impuesto a la transferencia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las importaciones”.

Expresó que el informe bajo el título “Análisis costo-beneficio de los incentivos fiscales a otorgar al proyecto máster plan Aeropuerto Internacional de Bávaro” fue realizado por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda en julio de 2020 por solicitud del Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR) de fecha 30 de junio de 2020.

Indicó que otro aspecto que el Ministerio de Hacienda también abordó en su informe fueron los escasos beneficios generales que tendría éste para la sociedad versus el sacrificio fiscal.

“Los beneficios indirectos del proyecto a la sociedad ascenderían a RD$222.1 millones. Por lo que estos cubren el 5.0% de los incentivos a otorgar. Es decir que los beneficios indirectos que aportaría el proyecto son inferiores al sacrificio fiscal generado para el Estado”, acotó

of-am