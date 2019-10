Dos perseverantes (Celeste Silié y Freddy Gómez)

El autor es médico neurólogo. Reside en Santo Domingo

BARCELONA, España.- Encontrándome ante un imponente atardecer en rojo púrpura frente al Mediterráneo, y disfrutando un primoroso vino tinto, uva garnacha de Álvaro Palacios, concebimos este conversatorio sobre la vida de dos personajes que en Santo Domingo se han caracterizado por una gran perseverancia en sus existencias, en procura de alcanzar metas de éxito en su presencia terrenal, con grandes aportes a nuestra patria querida. La primera, una muy elegante dama y el segundo todo un caballero.

Mi padre me enseñó que: “nunca delante de una dama y menos si la dama es bella”, por eso es que me voy a referir en primera instancia a mi hermana, la Lic. Luz Celeste Silié de Castellanos, y luego al caballero don Cristóbal Federico Gómez García-Godoy.

Mi querida hermanita recibió hace dos semanas el máximo galardón, el Premio al Gran Mérito de parte del consejo directivo de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales, Inc. (Anmepro-BPW). En esta ocasión fue reconocida por su trayectoria profesional y sus grandes aportes a la sociedad.

Ella ha ocupado posiciones ejecutivas por años en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, y en todas ha logrado un ejercicio profesional con fortaleza moral y conducta ética acrisolada que fueron reconocidas una vez más en esa solemne noche de premiación. Ella ha tenido la valentía de conducirse con gran inteligencia y una probidad que pudiera ser comprobada con los actores que todavía están activos en esos cargos.

Esto se nos enseñó en la familia, pues allí nos dieron los instrumentos para manejarnos de manera decente, ética y honrada en cualquier posición ostentada. Hija del ¨Padre de la Ética¨en el país, el Dr. José Silié Gatón, no podía de ninguna manera hacer lo contrario.

Al ella pronunciar el discurso de gracias, pensé en el libro «Luz Celeste, Temas Morales» que le dedicara mi padre,y cito entre otras cosas: “La potencia humana y con ella el desarrollo universal, están cimentados en la inteligencia, el trabajo creador, la razón y la moral. Toda otra fuerza es temporal y pasajera. El llamado que hacemos con “Luz Celeste”, en el enlace de conceptos éticos, dominados por la emoción que asalta la sensibilidad de quienes deseamos ser útiles a la sociedad”. Como lo muestra su trayectoria, estos consejos ella los ha llevado como estandarte en su vida.

El caballero a quien me voy a referir, es C. Federico Gómez, presidente de los Laboratorios Magnachem, quien muy amablemente me envía el libro sobre su vida titulado «El Logro de la Perseverancia; Cristóbal Federico Gómez García-Godoy»¨, muy elegantemente dedicado. Esta obra es la historia de uno de los empresarios dominicanos más exitosos de los últimos tiempos, quien a impulsos de su padre se curtió en el trabajo desde que era un mozalbete en La Vega y emprendió la travesía que lo ha llevado por distintos estadios en los cuales han puesto en evidencia, su tenacidad y habilidad.

El autor de la enjundiosa obra es el inteligente investigador José Pimentel Muñoz, periodista, amigo nuestro de infancia, quien presenta aspectos valiosos de orden familiar, económico y social que muy bien pueden servir de lección a jóvenes y viejos. Al caballero, me unen muy buenos afectos desde el inicio de mi práctica neurológica en el país.

Tanto a la dama como al caballero, se me antoja concertarlos por sus comportamientos éticos y dentro de su inspiración angelical de darse a los demás, sus inteligencias penetrantes, sus poderosas voluntades creadoras, el «pathos»¨ subjetivo que los inflamó, logrando esa extraña combustión de santo (@) y guerrero (@), el de ser servidores y soñadores, pero siempre con el Norte de servir y no de servirse, esto en una sociedad cada vez más contaminada con las malas acciones y pensamientos materialistas.

Hoy ambos exhiben con gran orgullo y satisfacción, que a pesar de las circunstancias contingentes han salido rodeados de gran dignidad; y en lo personal ambos pueden exhibir con gran suficiencia aquello del deber cumplido. En ellos se puede valorar una de las más ricas expresiones de una vida digna, el poder someter sus conductas sin ningún temor, a la disección geométrica del correcto proceder sin tener que sobre cogerse ante al embate dela envidia, la que siempre aminora y desvía.

Sabemos que al fin es la sociedad misma la que valora las aleccionadoras hojas de vida, ese vivir en honestidad, el tener la conciencia tranquila y el respeto de todos,y, con mucha seguridad puedo afirmar que ambos personajes, mi hermana Celeste y don Freddy, son arquetipos de una vida digna, decente y honrada.¡Enhorabuena a ambos!

JPM

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.