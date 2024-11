Dos haitianos y estadounidense en defensa ritmo del kompa

Puerto Príncipe, 13 nov.- Los bailadores de kompa podrán disfrutar desde hoy el estreno del tema Safe, una canción que unió a los haitianos Michael Brun y Rutshelle Guillaume con el cantante estadounidense, John Legend.

Conocido por sus baladas románticas y su voz profunda, John Legend, autor del éxito mundial All of Me, prueba suerte con el kompa, un género musical tradicional haitiano.

Esta colaboración llega después de que Michael Brun y Rutshelle Guillaume ganaran los Trace Awards & Festival 2023 en Kigali, Ruanda, donde Rutshelle se coronó como Mejor Artista Caribeño, mientras que Michael Brun ganó el premio a «Mejor DJ».

John Legend, cuyo nombre real es John Stephens, fue iniciado en la música por sus padres en la iglesia, reseña el diario digital Juno 7.

Legend, oriundo de Springfield, Ohio, abrió su camino musical con su álbum Get Lifted, y ya logró once premios Grammy, Globo de Oro, ûscar, Emmy y Tony.

El compa o kompa es un símbolo de cohesión social y elemento intrínseco de la vida cultural de Haití, y entre algunas de sus variedades están el Directo, Hounsi, Fireball, Melasses, Cadence Rampas, Makyavÿl Karamÿl, Digital, Stereo, Manba, Malouk, Kÿkal, Timtim, Funk y Love.

Este estilo musical fue popularizado desde mediados de los años cincuenta, y los expertos lo consideran una evolución del méringue, ritmo bailado y cantado en Haití desde finales del siglo XIX, que a su vez se derivó del carabiné.

El méringue está basado en instrumentos de cuerdas como el laúd, la guitarra, además de una sección de trompetas y piano, y su diferencia con el merengue es que el acordeón está ausente.

En tanto, el carabiné es un ritmo folclórico de La Española, de fuerte influencia africana, y se interpreta con tambora, pandero y acordeón. La bomba puertorriqueña, el son cubano y el calipso son elementos que destacan en la sonoridad del kompa.

of-am