Dos figuras claves dentro de la Fuerza del Pueblo (OPINION)

POR MARGARITA FELICIANO

En los últimos años, América Latina ha sido testigo de la elección de presidentes jóvenes que han logrado conectar con la ciudadanía, marcando una tendencia hacia el cambio y la innovación en el liderazgo.

Entre los ejemplos más destacados se encuentran Nayib Bukele, elegido presidente de El Salvador en 2019 con tan solo 37 años, y Gabriel Boric, quien asumió la presidencia de Chile en 2022 a los 35 años.

Estos líderes han captado el apoyo popular debido a su frescura, su enfoque en temas contemporáneos y su habilidad para proponer soluciones innovadoras a los problemas sociales y económicos.

A pesar de esta diversidad de opciones, cabe resaltar que el Dr. Leonel Fernández, Presidente y líder del partido Fuerza del Pueblo, sería el candidato con mayor experiencia de Estado. Su trayectoria garantiza una administración sólida, especialmente en un contexto en el que los dominicanos enfrentan una difícil situación económica, por lo que población buscará un líder capaz de implementar estrategias que reduzcan el costo de la canasta familiar y mejoren los servicios de salud.

En cuanto a las mujeres, aún no ha surgido una figura femenina con posibilidades reales de ganar la presidencia en el corto plazo. Por ello, en las próximas elecciones es más probable que destaquen candidatos jóvenes, nuevos actores políticos y figuras experimentadas como Leonel Fernández. Al final, será el pueblo quien decida en quién depositar su confianza.

Fuerza del Pueblo

El panorama político actual muestra un escenario donde solo se destacan dos figuras claves dentro de la Fuerza del Pueblo: el Dr. Leonel Fernández y Omar Fernández. Debemos admitir que Leonel Fernández a pesar de su edad y haber sido 3 veces presidente, sigue siendo un referente político precisamente por su experiencia y capacidad demostrada para liderar al país en momentos de incertidumbre.

Por otra parte, Omar Fernández, quien para el 2028 tendrá 36 años, edad que tenía el presidente de El Salvador, Chile, entre otros cuando consiguieron ser elegidos como presidentes, continúa consolidando su madurez y experiencia política desde el Senado y contando cada vez más con la aceptación de los dominicanos.

Su cercanía con la gente, humildad y empatía son cualidades esenciales para un buen gobernante. Mientras tanto, su formalidad y visión de cambio reflejan la experiencia política vivida de su padre y la sensibilidad, humanidad y humildad heredada de su madre quien lo ha criado con muchos principios y resposanbilidad humana que le facilitan conectar con la gente.

No conflictos

La decisión final será del pueblo, quien determinará cuál de estos líderes representa mejor sus aspiraciones. Es importante destacar que no habría conflicto entre ellos: Omar no competiría contra su padre, y Leonel no buscaría opacar a su hijo. El proceso será definido por la voluntad popular, y el partido deberá unirse en torno al candidato que mejor garantice el triunfo en 2028.

Los partidos políticos tienen la responsabilidad de trabajar de cerca con las comunidades, fomentando la democracia interna y permitiendo que los candidatos surjan por voluntad popular, sin imposiciones ni divisiones internas. Esto garantizará una elección que refleje las verdaderas aspiraciones del pueblo y fortalezca las posibilidades de éxito en las urnas.

República Dominicana tiene una oportunidad histórica de elegir un liderazgo que combine experiencia, juventud y capacidad, representando un cambio significativo para el bienestar del país.

Ya sea con un líder experimentado como Leonel Fernández o con un joven prometedor como Omar Fernández, el futuro político del país debe centrarse en conectar con el pueblo y garantizar un gobierno inclusivo, transparente y orientado al progreso.

Al final, como demuestra la evolución política en América Latina, no se trata solo de aspirar, sino de ser elegidos por la voluntad de la mayoría

