Nolberto Batista critica el proyecto inmobiliario The Reef

Zona del proyecto The Reef

SANTO DOMINGO.- El comunicador Nolberto Batista denunció como un escándalo el proyecto inmobiliario The Reef, a ejecutarse en Punta Bonita, Las Terrenas, zona clasificada como humedal costero y terreno inundable, protegido por diversas leyes ambientales nacionales e internacionales.

Batista calificó como “una afrenta a la institucionalidad y una violación flagrante a la ley” la aprobación del permiso ambiental, a una prestigiosa y reconocida empresa inmobiliaria del país, que autoriza la construcción de 510 apartamentos, 17 edificios de tres niveles, más de 560 habitaciones, seis piscinas, club de playa, instalaciones comerciales y deportivas, todo sobre un ecosistema que debería estar resguardado por el Estado.

Nolberto reveló que el proceso de aprobación fue realizado de forma extraordinariamente rápida y poco transparente, señalando que entre el 7 y el 22 de agosto de 2024 se ejecutaron todas las fases del trámite: presentación del informe técnico, validación, firma ministerial y entrega del permiso.

Lo más preocupante, explicó, es que el entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, firmó la autorización solo dos días antes de abandonar el cargo, y el nuevo ministro Paino Henríquez asumió mientras ya se formalizaba la entrega.

El comunicador advirtió que este proyecto ya está siendo publicitado para la venta de apartamentos en el mercado por la importante empresa inmobiliaria, a pesar de las claras violaciones a la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), y otros compromisos internacionales ratificados por la República Dominicana.

“El artículo 110 de la Ley 64-00 es claro: está prohibido construir en humedales y zonas inundables sin autorización expresa y bajo criterios técnicos rigurosos. Pero aquí no hubo criterios, hubo carrera. Este no fue un error, fue una decisión, y alguien debe responder por ello”, expresó Nolberto Batista en su intervención.

Asimismo, el periodista recordó que cualquier ciudadano puede constatar, ingresando al sistema de información geográfica del Ministerio de Medio Ambiente (https://sigeord.ambiente.gob. do), que el terreno donde se levanta The Reef sigue clasificado como zona inundable, lo que representa no solo una amenaza al ecosistema, sino también un riesgo a futuro para quienes adquieran propiedades en ese lugar.

jpm-am