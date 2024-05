¿Dónde está su fe?

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Una de las grandes verdades es que el mundo está lleno de fe. Muchos son los que declaran tener fe, aunque otros la mantienen en secretos. Hay fe que se diferencian de otras, debido en quién o qué tienen puesta su fe. Si su fe es puesta en un sujeto muerto, entonces su fe también es muerta, pero si su fe es puesta en algo con vida y poder, entonces esa fe es viva, poderosa, y camina para lograr el éxito.

La fe del empresario está en su empresa, la cual él espera que crezca. Esta fe es una fe material, cuyo objeto es tener algo material, por eso, algunos llaman a esa fe optimismo. Sin embargo, es posible que el empresario tenga otras fe, que lo lleven hasta creer en diferentes cosas, como también en Dios. Por tanto, decimos que hay muchas y variadas fe.

El diccionario define la fe: «Creencias no basada en argumentos racionales2. Confianza, buen concepto que se tiene de una persona o cosa 3.Asentimiento de la inteligencia a verdades religiosas, que orientan el pensamiento y o la acción 4. Conjunto de creencias religiosas 5. Der. documento que acredita o certifica una cosa: fe de bautismo , de viudedad»... L. Enc. 2000.

La fe cristiana, es la creencia que tienen los creyentes en Cristo, quienes confían grandemente en todo lo enseñado por Jesucristo y el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles y profetas. Esta fe, no está basada en suposiciones ni filosofías ni pensamientos psicológicos ni sueños ni en ninguna otras cosas que no sea lo que está escrito y revelado en la Biblia.

La fe es la certeza que se tiene de las promesas de Dios, de las cuales se tiene la convicción de que se han de recibir. Muchas veces, la fe no es revelada como debe ser, debido a las diferentes medidas de fe que existen. Decir, «yo tengo fe,» no significa que se tenga el mismo nivel de fe que otros tienen; además, el ser humano puede variar del nivel de su fe, a muchas, a menos y aún a perderla totalmente.

El sujeto de la fe cristiana, es Dios, en sus tres divinas personas. De ahí que, Dios es el hacedor de todo lo que existe, incluyendo las iglesias. Las iglesias no son sujetos de fe, pues ellas son consecuencia de la fe en Cristo, quien realmente edificó su iglesia, no en el apóstol Pedro, sino en sí mismo, como Hijo de Dios y el Cristo, Mt. 16:13- 20.

No se puede hablar de fe cristiana, si no está fundamentada en nuestro Dios. Los shows religiosos no son manifestaciones de fe, como el tumbar personas, el contentamiento carnal, como los decires «Dios me dijo,» «Dios me reveló,» «yo te declaro,» » yo te bendigo,» «Dios tiene un propósito contigo» entre otros.

Se debe ser más respetuoso con las cosas sagradas de Dios. La fe en Dios, no da lugar a que cada quien diga lo que quiera en nombre de Dios. El apóstol Pedro dijo: «Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo , a quien pertenecen la gloria, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén» I Pdro. 4:11.

El apóstol Pablo, con su gran sabiduría, conociendo el problema de los humanos de hablar sin autorización, como era conocido en los escribas, fariseos y saduceos tuvo que advertir: «Pero, esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros» l Co. 4:6.

La fe no es ciega ni sorda ni muda. Pero, no cree todo lo que se dice, ni lo que se oye, los cuales todas son inventos, ni acepta todo lo que se hace. Por eso, el predicado de la fe es todo lo que Dios dice, entonces su sujeto es Dios. La fe cristiana, sólo se pone en Dios, quien nos da la vida y mandó a Jesucristo para que nos diera por la fe y gracia, la vida eterna.

jpm-am

