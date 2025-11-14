Donald Trump reconoce que EE.UU. necesita a inmigrantes

Donald Trump

WASHINGTON.- En lo que podría ser el momento de palmaditas en la cara de su segundo mandato, Donald Trump acaba de decir que Estados Unidos necesita inmigrantes, y que los trabajadores estadounidenses no están calificados, específicamente aquellos “en las colas del desempleo”

Sí, así es, después de más de media década de retórica anti-inmigrante, y una fuerza similar a la Gestapo en ICE, literalmente desapareciendo inmigrantes legales, Donald Trump acaba de decir a los trabajadores estadounidenses que no son suficientes para hacer el trabajo.

En una entrevista con FOX News emitida el martes, Donald Trump dijo que Estados Unidos no tiene trabajadores con “ciertos talentos”, y ofreció su apoyo al programa de visados para trabajadores cualificados H1-B.

COMENTARIOS DE FOX

Trump fue presionado por Laura Ingraham, de Fox, sobre si reduciría el programa H1-B, y Trump respondió con un “también hay que traer talento.”

Ingraham intentó insistir en que Estados Unidos tenía trabajadores con talento, pero Trump la acalló.

A continuación, el presidente sacó extrañamente a colación el fiasco de la planta de Hyundai que provocó la deportación traumática de cientos de trabajadores surcoreanos legales.

Por qué el presidente querría sacar a colación un incidente que sólo podría haber surgido debido a la incompetencia administrativa sorprendió claramente a Ingraham, hace dos semanas, Trump insistió en que estaba “muy en contra” de la redada en la fábrica de Hyundai, lo que llevó a muchos a preguntarse por qué ocurrió entonces.