Donald Trump reconoce que EE.UU. necesita a inmigrantes
WASHINGTON.- En lo que podría ser el momento de palmaditas en la cara de su segundo mandato, Donald Trump acaba de decir que Estados Unidos necesita inmigrantes, y que los trabajadores estadounidenses no están calificados, específicamente aquellos “en las colas del desempleo”
Sí, así es, después de más de media década de retórica anti-inmigrante, y una fuerza similar a la Gestapo en ICE, literalmente desapareciendo inmigrantes legales, Donald Trump acaba de decir a los trabajadores estadounidenses que no son suficientes para hacer el trabajo.
En una entrevista con FOX News emitida el martes, Donald Trump dijo que Estados Unidos no tiene trabajadores con “ciertos talentos”, y ofreció su apoyo al programa de visados para trabajadores cualificados H1-B.
COMENTARIOS DE FOX
Trump fue presionado por Laura Ingraham, de Fox, sobre si reduciría el programa H1-B, y Trump respondió con un “también hay que traer talento.”
Ingraham intentó insistir en que Estados Unidos tenía trabajadores con talento, pero Trump la acalló.
A continuación, el presidente sacó extrañamente a colación el fiasco de la planta de Hyundai que provocó la deportación traumática de cientos de trabajadores surcoreanos legales.
Por qué el presidente querría sacar a colación un incidente que sólo podría haber surgido debido a la incompetencia administrativa sorprendió claramente a Ingraham, hace dos semanas, Trump insistió en que estaba “muy en contra” de la redada en la fábrica de Hyundai, lo que llevó a muchos a preguntarse por qué ocurrió entonces.
SE NECESITAN MIGRANTES, PERO LEGALES Y CON SUS DOCUMENTOS DE ORIGEN, NO INVASORES ILEGALES SIN UN PAPELITO ENCIMA, MUCHO MENOS DE TERRITORIOS TRIBALES EN CAOS Y CON TODO TIPO DE MALES.
El Sr. Donald Trump a quien admiraba por ser un magnate le saqué los pies por convertirse en un pichón de dictador y criminal convicto pudo haber sido uno de los mejores presidentes admirado a nivel mundial.
Pero se dejó influenciar de la corriente psicópata fundamentalista extremista religiosa de extrema derecha ahora recula y dice que EE.UU. necesita a inmigrantes.
Sin embargo, el daño está hecho no pudiendo reparar su mala reputación.
Claro, necesita «inmigrantes», pero legales.
Legales.
No es justo que un ciudadano que vive en USA, tenga que esperar trámites de hasta 15 años para pedir un familiar, gastar una «loma de dinero» en «papeleo y asuntos médicos», mientras otros entran libres por la frontera, para estos últimos vivir del que trabaja.
De entrar los ilegales, no se justifica las trabas consulares.
Dr. Raúl Hernández P.
Los inmigrantes son y siempre serán necesarios, para poder abaratar la mano de obra; pero, inmigrantes que sepan cuál es su papel. No cuponeros, cuyo único objetivo es tratar de lograr dinero fácil, recibir todo lo que da el gobierno; robar, verder drogas, y crear perdidas al Estado. Personas que quieren irse a otro país, pero no se preocupan por aprender un oficio (curso técnico) que le permita trabajar dignamente.
Quizas querian dar un ejemplo de que no habia vacas sagradas a la hora de deportar ilegales.
Amigo Eutrisk, los depprtados de Hyundai eran trabajadores legales, no ilegales.
Perdon, quise decir los deportados de Hyundai eran legales, no ilegales
Él juego dé poder se trata dé quien té necesita menos sin embargo existen personas qué no están jugando y ruedan para su lado durísimo. Una persona harta dé maltratos y idioteces encuentra la forma de hechar para adelante con nuevos proyectos en lugar dé retroceder para algo qué no encaja con su espíritu. Los Gringos han jugado su mano cómo que son irremplazable, le va a salir caro esa apuesta sí no se ponen pa lo suyo.