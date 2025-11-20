Dominicanos solidarios envían nuevo donativo a Cuba

SANTO DOMINGO.- Amigos y organizaciones dominicanas solidarias con Cuba enviaron hoy un nuevo donativo destinado a los damnificados del huracán Melissa, que impactó con severidad la región oriental de ese país.

La embajada de Cuba en la República Dominicana informó a Prensa Latina que la carga incluyó dos toneladas de alimentos, como contribución para mitigar los daños ocasionados por el fenómeno natural.

De manera paralela, fueron enviadas 10 toneladas de medicamentos, mientras se preparan nuevas entregas previstas para los próximos días y semanas, precisó la fuente.

El pasado 6 de noviembre llegaron a Cuba las primeras contribuciones de grupos de solidaridad de este país.

«Gracias por el gesto solidario de la hermana tierra del Generalísimo Máximo Gómez», expresó ese día la embajada cubana en su cuenta de la red social X.