Dominicanos impulsan victoria de Cleveland sobre los Yankees de NY

José Ramírez

NUEVA YORK — El estelar José Ramírez y el novato Óscar González se combinaron para producir la carrera ganadora en la décima entrada y el cerrador Emmanuel Clase hizo un relevo heroico en el triunfo de los Cleveland Guardians 4-2 sobre los New York Yankees, el viernes en el Bronx, en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Con la serie empatada 1-1, los equipos se mueven a Cleveland, donde jugarán sábado y domingo. De ser necesario, un quinto y decisivo choque se realizaría el lunes en Yankee Stadium.

“De verdad que me siento muy contento. Esto se empató y ahora vamos a nuestra casa”, dijo Ramírez, un antesalista cuatro veces Todos Estrellas que ha disputado el Jugador Más Valioso (MVP) del joven circuito en cinco de las últimas seis temporadas.

“En casa, los equipos siempre juegan su mejor pelota”, agregó.

Con el juego empatado 2-2 después de las nueve entradas regulares, Ramírez comenzó el décimo con un batazo corto entre tercera base y el jardín izquierdo y pasó de segunda a tercera cuando el antesalista Josh Donaldson lanzó mal al intermedista Gleyber Torres.

González, quien decidió el segundo juego de la serie de comodines contra los Tampa Ba Rays con un jonrón en la entrada número 15, pegó un elevadito suave por el jardín derecho que se convirtió en imparable, para remolcar a Ramírez. González es el primer jugador de la historia que da la ventaja a Cleveland en entradas extras dos veces en la postemporada.

“Pienso que sólo muestra el enfoque. Solo trato de ayudar al equipo a ganar y, por suerte, estamos obteniendo buenos resultados de eso. No lo sé, solo agradezco a Dios por darme esa oportunidad y conseguir esos resultados”, dijo González sobre sus dos batazos decisivos.

El inicialista Josh Naylor bateó un doble antes de que los Yankees removieran a Jameson Taillon del montículo para poner el juego 4-2.- El intermedista Andrés Giménez empujó la primera carrera de equipo con un sencillo en el cuarto y el torpedero Amed Rosario lo empató en el quinto con el primer jonrón de su carrera en playoffs.

Ramírez, quien bateó .280 y empujó 126 carreras en la serie regular, solamente tiene cinco hits en los primeros cuatro juegos de la actual postemporada, pero el primero fue un jonrón ganador en el primer encuentro contra Tampa Bay y el último le permitió anotar la carrera ganadora contra New York.

“Ya aquí, en los playoffs, no importa el desempeño individual. Hay que jugar para ganar los partidos. Es lo único que importa”, dijo Ramírez.

Mientras New York limitó el trabajo de su cerrador Clay Holmes a dos outs en el noveno, Cleveland no tuvo reparos en usar a Clase, el mejor relevista de la liga en el 2022, para sacar los últimos cinco outs del partido. Clase, quien se anotó la victoria, realizó 33 lanzamientos.

“Emmanuel es un tipo increíble con esa recta cortada a 100 millas por hora. Es un caballo”, dijo Ramírez.

El jardinero Aaron Judge, quien impuso un récord del joven circuito con 62 jonrones en la temporada, se fue de 5-0 con cuatro ponches y tiene de 8-0 con siete ponches en los primeros dos juegos de la serie contra Cleveland. Judge es el primer jugador con tres juegos de cuatro ponches en la historia de la postemporada.

“Traté de asegurarme de que no se sienta cómodo ahí. Es un buen jugador y tiene poder. Pero solo me concentro en mis puntos fuertes y en lo que puedo hacer. Lo he enfrentado en el pasado y sé que es un buen bateador, solo trato de ejecutar mis lanzamientos y tratar de sacarlo”, dijo Clase, quien no ha permitido carrera en 4.2 entradas en los playoffs, después de que tuvo efectividad de 1.36 y lideró la liga con 42 salvamentos.

“Creo que por la mayor parte del día, ellos ejecutaron bien contra él. El par de lanzamientos que ha llegado a batear, fueron fouls”, dijo Aaron Boone, el manager de los Yankees.

Cuando Judge se ponchó por séptima vez consecutiva en la serie, muchos de los 47,535 aficionados en el Yankee Stadium abuchearon al favorito para ganar el MVP este año.

“Es el Bronx, hombre”, dijo Boone.

of-am