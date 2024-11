Dominicanos apoyan reformas en las boletas presidenciales

Boletas electorales dominicanas

SANTO DOMINGO.- El 85% de la población apoya la inclusión de jóvenes y mujeres en las boletas presidenciales, reveló la Encuesta Nacional sobre Candidaturas Presidenciales en República Dominicana.

El sondeo, realizado por la firma Cambridge LATAM Research, del 10 al 15 de noviembre de 2024, resaltó una fuerte preferencia por la renovación generacional y equidad de género en la política nacional.

El estudio, que abarcó una muestra de 1,500 personas en el país, mostró que un 11% de los interrogados no respalda esta propuesta, mientras que el 4% no respondió o no sabe.

De acuerdo con los resultados, el 89% de las mujeres y el 81 % de los hombres apoyó la idea de la inclusión de jóvenes y féminas en las papeletas presidenciales.

Por grupo etario, los jóvenes de 18 a 35 años mostraron un apoyo contundente del 92%, en el grupo de 36 a 55 años el respaldo es del 83%, y en los mayores de 56 años, el 78% defiende esta medida.

En cuanto al nivel socioeconómico, la clase media y baja mostró un enérgico respaldo, con un 87% y 88% , respectivamente. El 80 por ciento de la clase alta, por su parte, expresó su consentimiento.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Todos los encuestados fueron dominicanos con más de 18 años.

La investigación se efectuó mediante entrevistas presenciales en hogares, utilizando un cuestionario estructurado.

El margen de error es de 2.5%, con un nivel de confianza del 95%.

agl