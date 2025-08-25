Dominicano Willy Adames es ovacionado y da cuadrangular

MILWAUKEE — El campocorto de los San Francisco Giants, Willy Adames, celebró su regreso a Milwaukee conectando un jonrón al primer lanzamiento que vio de su exequipo.

Adames se quitó el casco y saludó al público que lo ovacionó de pie antes de ponerse en el plato en la primera entrada el viernes. Luego conectó una recta de José Quintana y un batazo de 127 metros que superó la barda del jardín izquierdo.

Willy Adames observa el viaje de la esférica al dar jonrón ante los Brewers en su regreso a Milwaukee. AP Photo/Jeffrey Phelps

Adames ayudó a los Milwaukee Brewers a llegar a tres playoffs entre 2021 y 2024, antes de que los Giants lo firmaran con un contrato de siete años y 182 millones de dólares. Regresó al American Family Field por primera vez desde su salida para enfrentarse a un equipo de los Brewers, que tiene el mejor récord de las Grandes Ligas.

Antes del partido, Adames dijo que el éxito de su exequipo esta temporada no le ha sorprendido.

Adames, de 29 años, afirma que lo que más le ha llamado la atención de este equipo de Milwaukee es cómo los Brewers han recibido contribuciones de todos en la plantilla, en lugar de depender de unos pocos jugadores para impulsarlos.

«Todos están listos para ser el jugador clave», dijo Adames. «No se trata solo de [Christian] Yelich, [William] Contreras o [Jackson] Chourio. Todos».

Adames afirmó que la velocidad de los Brewers les permite contrarrestar su relativa falta de poder. Los Brewers llegaron al viernes 18 en el puesto 18 de las mayores en jonrones (136), pero segundos en carreras anotadas (658).

«Siento que corren mucho», dijo Adames. «Se colocan en posición de anotar la mayor parte del tiempo. Cuando haces eso, no importa si conectas jonrones o no. Tienes muchas oportunidades de anotar cuando tienes jugadores en posición de anotar».

Adames disfrutó tanto de su regreso a Milwaukee que entró al vestuario local e incluso saludó brevemente al mánager de los Brewers, Pat Murphy, el viernes por la tarde.

Sigue siendo enormemente popular entre sus excompañeros de los Brewers y la afición de Milwaukee. Adames fue nombrado el jugador más valioso del equipo por la sección de Milwaukee de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos en 2021 y 2022.

En su última temporada con Milwaukee, Adames estableció récords personales con 32 jonrones y 112 carreras impulsadas.

«Siento que incluso el primer año que llegué aquí, [la afición de los Brewers] me recibió como si fuera parte de ellos, como si yo hubiera creado el equipo», dijo Adames. “Me abrazaron desde el primer día. Me dieron cariño desde el primer día y nunca dejaron de hacerlo. Incluso cuando tuve un mal año en el 2023, me siguieron queriendo. Me siguieron dando cariño y apoyando. Eso hizo que la relación fuera especial”.

