Dominicano Miguel Sanó se destaca en el beisbol de Japón

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Tokío, 26 jun.- El lanzador mexicano Roberto Osuna llegó hoy a 18 salidas consecutivas sin permitir carreras en la Liga japonesa de béisbol, al trabajar de manera perfecta en una entrada de relevo para los Halcones de SoftBank.

Osuna ponchó a uno de los tres rivales enfrentados para apoyar la victoria de su equipo 5-2 ante los Búfalos de Orix, en el Mizuho Pay Pay Dome de Fukuoka, y bajó su efectividad a 0.86, divulgó el sitio web béisboljaponés.com.

Otro latinoamericano, el dominicano Miguel Sanó pegó un doble y un hit en tres comparecencias y anotó una carrera en el éxito de 3-1 de los Dragones de Chunichi sobre las Estrellas de DeNA, en el Vantelin Dome de Nagoya, para aumentar su average a .218.

Por los derrotados, su compatriota Hansel Marcelino y el venezolano José Ruiz laboraron en una entrada completo cada uno sin permitir anotaciones para bajar sus promedios de carreras limpias a 5.12 y 2.35, respectivamente.

En otro partido de la bornada, el dominicano Alexander Canario ligó un indiscutibles en cuatro visitas al home en la derrota de 0-2 de los Leones de Seibu ante las Águilas de Rakuten, en el Parque Rakuten Mobile de Sendai, y ahora tiene un average de .254.

El desafío entre las Golondrinas de Yakult y los Tigres de Hanshin, a disputarse en el Estadio Koshien de Nishinomiya, quedó suspendido por la lluvia.

of-am