Dominicano Juan Soto debe salir «mas rápido» al batear

Juan Soto

BOSTON — El mánager de los New York Mets, Carlos Mendoza, anunció que hablará con Juan Soto sobre cómo salir a batear con agilidad después de que el toletero viera cómo su posible jonrón rebotaba en el Monstruo Verde, para convertirse en sencillo el lunes por la noche contra los Boston Red Sox.

Al abrir la sexta entrada en una noche fría en Fenway Park con un viento de 24 km/h soplando desde el jardín izquierdo, Soto conectó una línea de 164 km/h hacia el jardín izquierdo y se quedó observando cómo se dirigía hacia el Monstruo Verde. La pelota rebotó a aproximadamente dos tercios de la altura del muro de 11.2 metros, y Soto solo pudo conectar un sencillo.

«Pensó que lo tenía todo», declaró Mendoza a los periodistas tras la derrota de su equipo por 3-1. «Pero con el viento y todo eso, y en este estadio –en cualquier lugar, pero en particular en este, con esa pared ahí mismo– hay que salir de la caja. Así que, sí, hablaremos de eso».

Soto se robó la segunda base en el primer lanzamiento al siguiente bateador, pero la estrella de $765 millones terminó varado en tercera. Negó haber perdido el tiempo en las bases.

«Creo que he estado trabajando muy duro», dijo. «Si lo ven hoy, se nota».

No es raro que las pelotas que golpean al Monstruo Verde resulten en sencillos: en la primera entrada, Pete Alonso fue puesto out intentando llegar a segunda con una pelota que pegó en la pared del jardín izquierdo. Pero Soto tampoco logró salir de la caja corriendo con fuerza en un roletazo de out el domingo por la noche en el Yankee Stadium.

«Hablaremos con él al respecto», dijo Mendoza.

