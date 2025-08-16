Dominicano Juan Soto conecta jonrón 30 y llega 70 empujadas

Juan Soto

NUEVA YORK.— Cal Raleigh conectó su 46to jonrón de la campaña, con lo que lidera las Grandes Ligas, y pegó su primer doble en más de un mes para abrir un séptimo inning de cinco carreras de los Marineros de Seattle, quienes vencieron el viernes 11-9 a los Mets de Nueva York.

Seattle estableció un récord del equipo con nueve dobles para vencer a los tambaleantes Mets.

Raleigh conectó un jonrón de dos carreras, que colocó la pelota en el segundo nivel del graderío del jardín izquierdo y se convirtió en el primer jugador en alcanzar 100 carreras impulsadas esta campaña, dando a los Marineros una ventaja de 4-3 en la tercera entrada.

Ayudó a los Marineros a remontar un déficit de 6-5 en la séptima con su primer doble desde el 27 de junio y volvió a disparar un doble en la octava.

La remontada ayudó a que Seattle se sobrepusiera a dos jonrones de Francisco Lindor. El boricua conectó un cuadrangular al inicio del juego y luego un jonrón de dos carreras en la cuarta para una ventaja de 5-4.

El dominicano Juan Soto también bateó un jonrón y el venezolano Francisco Álvarez disparó un cuadrangular de tres carreras en la octava, pero los Mets perdieron por decimocuarta vez en 16 juegos.

Soto llegó a 30 cuadrangulares y 70 empujadas.

of-am