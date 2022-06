Dominicano califica Cumbre de fiasco tras la exclusión de varios países

Eduardo Klinger

LOS ANGELES.- Algunos mandatarios latinoamericanos, como el presidente mexicano, Andrés Manual López Obrador, decidieron no asistir a la Cumbre de las Américas en protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eduardo Klinger, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, aseguró que la Administración Biden le faltó al respeto a los países de la región y que, dadas las ausencias, la Cumbre se puede considerar un fiasco.

Asimismo, Klinger considera que las promesas de inversión en Centroamérica son irrisorias y no resolverán los agudos problemas de la región.

«Además de ser misteriosa y secreta podemos decir también que es autocrática y caprichosa. Estados Unidos es la sede de una cumbre que reúne a las Américas, no tiene derecho a excluir a nadie, es un irrespeto. No hay por qué respetar la decisión de Estados Unidos porque es un irrespeto a América Latina. El que es sede de un evento tiene la obligación moral y jurídica de invitar a todos los miembros de esa organización.

Verdaderamente ha sido un fiasco esta cumbre. El hecho es que Estados Unidos no tiene derecho y no acaba de convencerse de que el mundo ha cambiado, pero Estados Unidos no se quiere mirar a su interior, no quiere revisarse internamente, para revisar sus errores.

Cantan victoria porque unas cuantas empresas de Estados Unidos han dicho que van a invertir 3.200 millones de dólares en Centroamérica. ¿Qué es eso para una región con tanta hambre, con tanta miseria, con tanta marginación? Señores, Estados Unidos tiene 50 mil millones de dólares para la guerra, pero no tiene millones de dólares para resolver los problemas de Centroamérica que lo presionan a él mismo», dijo Klinger.