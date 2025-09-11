Dominicano acusado homicidio acepta extradición a P. Rico

Juan Elías Zorrilla Pereyra (Pereida)

SANTO DOMINGO.- El dominicano Juan Elías Zorrilla Pereyra (Pereida) aceptó de manera voluntaria ser extraditado a Puerto Rico, donde está acusado de homicidio y otros delitos graves.

El juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, ordenó su ingreso a la cárcel pública de El Seibo, donde permanecerá hasta la conclusión del proceso de entrega a las autoridades estadounidenses.

También remitió al Poder Ejecutivo la decisión de Zorrilla Pereyra, a fin de que se emita el decreto que autoriza su entrega formal a EE.UU.

Las autoridades de Puerto Rico acusan a Zorrilla Pereyra de homicidio en primer grado, ocultación de pruebas, porte y uso ilegal de armas blancas, abuso agravado, agresión sexual conyugal y abuso mediante amenazas.

El dominicano deberá responder a la acusación ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, que está apoderado del proceso desde el 23 de diciembre de 2022.