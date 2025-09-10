Dominicana garantiza atención de salud durante XXV JCC 2026

Santo Domingo, 10 sep.- El Sistema Nacional de Salud (SNS) será proveedor oficial de los servicios médicos durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), que tendrán lugar en la República Dominicana en 2026, se informó hoy.

El SNS y el Comité Organizador del evento deportivo firmaron un convenio mediante el cual la Red Pública de Servicios de Salud será el proveedor de la atención hospitalaria.

El acuerdo fue rubricado por el director ejecutivo del SNS, Mario Lama, y el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro.

El doctor Lama destacó que este convenio constituye un compromiso de nación.

«Ponemos a disposición del país y de los Juegos Centroamericanos la red nacional de hospitales, con médicos, especialistas, personal de apoyo y equipos que garanticen calidad y seguridad a los atletas y participantes», manifestó.

El texto establece que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar será el centro de referencia nacional, mientras que los hospitales Ney Arias Lora y Darío Contreras funcionarán como centros especializados.

También se habilitarán unidades móviles odontológicas y un equipo médico para el Policlínico de la Villa Olímpica, además de coordinar la atención en todas las provincias sede de competencias.

Para dar seguimiento, se conformará una comisión mixta integrada por directores regionales y hospitalarios, que se reunirá de manera periódica.

De su lado, Monegro valoró la alianza como esencial para el éxito de los Juegos: «La capacidad de la Ciudad Sanitaria y de los

hospitales involucrados nos da tranquilidad y orgullo, porque refleja el compromiso de los profesionales de la salud con este evento».

El convenio tendrá vigencia del 1 de julio al 30 de agosto de 2026, con posibilidad de renovación.

Los XXV JCC Santo Domingo 2026 se celebrarán oficialmente del 24 de julio al 8 de agosto.

of-am