Dominicana en España señala lo que no entiende de los españoles

Cleuris

MADRID.- Mudarse a un país distinto al de nacimiento siempre implica un choque cultural. Los sabores, las costumbres, los horarios o la forma de relacionarse son elementos que pueden sorprender a quien llega desde fuera. Pero a veces lo que más llama la atención no es lo que se hace, sino lo que no se hace. Y ese ha sido el caso de Cleuris, una joven dominicana que lleva tiempo viviendo en España y que, a través de un vídeo publicado en TikTok, ha confesado no entender una cuestión muy concreta sobre los españoles y sus símbolos nacionales.

En el vídeo, la creadora de contenido planteó su extrañeza ante un fenómeno que, según ella, resulta incomprensible viniendo de una sociedad como la dominicana, donde los colores patrios se lucen sin reparo en camisetas, gorras o pulseras. «Tengo una pregunta por curiosidad, por qué todos los países del mundo pueden usar una gorra con su bandera, pueden usar una pulsera con su bandera, pueden usar una camiseta con su bandera y por qué en España no», preguntó directamente a sus seguidores.

La influencer subrayó que, en su experiencia, existe un juicio social hacia quien decide portar con orgullo los colores nacionales en público. No se trataba de una crítica, aclara, sino de una duda sincera que busca respuestas en quienes mejor conocen esa dinámica: los propios españoles. «Yo quiero que aquí los españoles me digan el porqué no pueden usar pulseras», insistió, tratando de comprender un asunto que para ella carece de lógica.

La joven admitió su desconocimiento absoluto sobre la raíz histórica de este fenómeno. «Yo soy ignorante totalmente, necesito que me lo expliquéis, porque no sé por qué ustedes no pueden presumir de su bandera», concluyó. Su planteamiento pone sobre la mesa un debate recurrente en la sociedad española: la dificultad para normalizar el uso de la bandera nacionalsin que ello se interprete como un posicionamiento político determinado. Mientras en otros países el uso de los símbolos patrios se asocia a la identidad colectiva o al orgullo nacional, en España arrastra todavía connotaciones históricas y sociales que condicionan su percepción.

Una cuestión histórica y simbólica

La explicación a esta incomodidad se encuentra en buena parte en la historia reciente del país. Durante la dictadura franquista, ‘la rojigualda’ fue modificada para convertirse en el emblema del régimen, lo que generó una identificación automática entre la bandera y el franquismo.

A ello se suma que, durante la Segunda República (1931-1939), España adoptó una bandera diferente, la llamada ‘tricolor’, compuesta por tres franjas de color rojo, amarillo y morado. Para una parte de la sociedad, esa bandera es la que representa sus ideales políticos, por lo que ‘la rojigualda’ es vista como ajena, o incluso ilegítima.

Sin embargo, el origen de la actual bandera española se remonta mucho más atrás en el tiempo. Su diseño data de 1785, cuando fue adoptada como estandarte marítimo unificado para diferenciar a los buques españoles de los de otras potencias europeas. En 1843, se oficializó como bandera nacional y, salvo el paréntesis de la Segunda República, ha sido utilizada de forma general desde entonces, incluida la etapa de la Primera República.

Entre el desconocimiento y el prejuicio

El problema que señalaba la creadora de contenido dominicana surge precisamente de ese cruce entre memoria histórica y desconocimiento. Muchos ciudadanos asocian ‘la rojigualda’ a regímenes autoritarios o a movimientos de extrema derecha. Otros, simplemente, no conocen que la bandera trasciende esos episodios y que constituye un símbolo que ha representado a España en la mayor parte de su historia moderna.

Así, mientras en buena parte del mundo lucir los colores patrios es sinónimo de orgullo e identidad, en España hacerlo puede ser interpretado como un gesto político o ideológico. Eso es lo que desconcierta a la influencer, quien, desde su perspectiva cultural, no logra entender cómo un símbolo común puede generar tanta división entre quienes comparten un mismo país.

Con información de ABC