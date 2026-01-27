Dólar bajó un centavo y el euro 12; eran vendidos a $63.10 y $76.36
SANTO DOMINGO.- El dólar bajó un centavo y este martes era vendido en República Dominicana a RD$63.10.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$62.72
Venta: RD$63.10
EURO SUBIO 12 CENTAVOS
Compra: RD$72.41
Venta: RD$76.36
