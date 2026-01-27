Dólar bajó un centavo y el euro 12; eran vendidos a $63.10 y $76.36

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó un centavo y este martes era vendido en República Dominicana a RD$63.10.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$62.72

Venta: RD$63.10

EURO SUBIO 12 CENTAVOS

Compra: RD$72.41

Venta: RD$76.36

