Abundan en los medios dominicanos obscenidades y violaciones a las leyes

SANTO DOMINGO.- Temas musicales con letras procaces, alto contenido de violencia y directas insinuaciones sexuales proliferan en la República Dominicana en redes sociales e incluso en las estaciones de radio que se especializan en captar público juvenil.

Sin que ninguna autoridad intervenga, a diario se escuchan grabaciones de los géneros denominados “dembow” y “urbano” que constituyen un abierto atentado a las buenas costumbres que tradicionalmente han caracterizado al pueblo dominicano.

Lo grave del caso es que los estribillos de esos temas son repetidos insistentemente por jóvenes, caminando por las calles, en bares y fundamentalmente cuando van de playa

Gigantesco escándalo

Actualmente hay un gigantesco esándalo con los temas de los intérpretes urbanos llamados «Tokisha» y «Yomel el Meloso», quienes acaban de grabar y subir a las redes un tema audiovisual denominado “Desacato Escolar”, que ha provocado una airada reacción de distintos sectores, porque contiene abiertas violaciones a los códigos Penal Dominicano y del Menor así como a la Ley de Drogas 50-88. En el se incita a consumir marihuana y aparecen jovencitos, con ropa escolar, sumulando ser niños.

Dicho audiovisual estuvo en las redes durante tres semsanas pero acaba de ser retirado luego que distintos medios anunciaran sobre un posible sometimiento por parte del Ministerio de Educación a los responsables del mismo..

Las letras de dicho tema son las siguientes:

[Intro: Yomel El Meloso]

(¡Soso!, ay)[Verso 1: Tokischa]

Soy una nena rebelde (¡-belde, -belde!)

Me botan de la escuela porque quemo de la verde

Encima de la profe, me fajé con el conserje

La directora no me quiere porque en alta le armé una orgia en el recreo con toa’ la’ menore’

En esa escuela, me cogí hasta con lo’ maricone’

Me chеquearon la mochila

Encontra’n una Gillette, par cuchillo’

Un cigarrillo y como diе’ condone'[Coro: Tokischa]

Desacato escolar

Donde está la verdadera calentura vaginal, ah

Desacato escolar

Donde está la verdadera calentura vaginal, ah[Interludio: Tokischa & Yomel El Meloso]

(Uy, uy, ah)

Desacato escolar

Donde está la verdadera calentura vaginal, ah

[Verso 2: Yomel El Meloso]

Qué fresca’ son la’ mujere’

Quieren singá’ conmigo a la mala, quieren de esa che-le

Quieren que yo se lo pelee, que le’ rompa lo’ brasiere’

Y que le’ dé por el chiquito aunque me digan que le’ duele

‘Tán fronteando, pero no tienen ni un chele

El hijo de Michelito, el que tiene lo’ cascabele’; soy yo

Ustede’ no corren, na’ má’ ‘tán en huele’

Soy el máximo, el Meloso, la parita de to’ ustede’

Le doy en la escuela, le doy donde sea, hasta ‘onde la abuela

Pero yo le doy su pela del mal pa’ que a ella le duela

Ella ‘tá clariza que yo mangué con Pamela

Que le rompí su culito en el baño de la escuela[Puente: Yomel El Meloso & Tokischa]

Y ella me pedía

¡Leche, leche!

Ella me pedía

¡Leche, leche!

Nada má’ quería

¡Leche, leche!

Ella quería que yo se la eche, eh[Coro: Tokischa]

Desacato escolar

Donde está la verdadera calentura vaginal, ah

Desacato escolar

Donde está la verdadera calentura vaginal, ah

[Interludio: Tokischa]

Desacato escolar

Donde está la verdadera calentura vaginal, ah

Desacato escolar

Donde está la verdadera calentura vaginal, ah[Outro: Yomel El Meloso & Tokischa]

Mmm, Tokischa-Tokischa

Paulus Music

21 Grounds

Otra ve’

Leo RD produciendo

Ah, ay

Tu Meloso en la casa

Diablo, Tokischa, tú te pasa’

Tu Meloso, mami, el que má’ pica

Mmm, dame esa cosita

El Meloso Music

La Melma Music

Matata Music

0201 Music

El Jefe Records

El Meloso Records

Leo RD

Manito Records

Eh… Shelow Shacalaca

Shelow Shaq, ¿qué lo que? Ven, dale de vaca

Eh… esto e’ una frescura de verdá’, no e’ Boca Chica

La’ mami’ ‘tán mojando y lo’ tiguere’ matando

Antony Queen, pon la vaina en la radio crasheá’

Ah, pero que Shelow Shaq e’ el profesor, diablo