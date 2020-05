Disney dona y vende mascarillas de protección contra virus

Por GEORGINA CRUZ

MIAMI.- El sitio “más feliz del mundo,” como Walt Disney calificó a sus parques Disneyland y Walt Disney World, ahora tiene más razón para sentirse contento con el lanzamiento de mascarillas de protección estampadas con los queridos personajes de Disney a la venta a través del portal shopDisney.com.

La compañía va a donar un millón de las lindas mascarillas a comunidades vulnerables y marginadas en los Estados Unidos y también donará las ganancias, de hasta un millón de dólares.

Las mascarillas no son médicas sino de tela reusable y cuentan con más de una docena de diseños con personajes de Disney. Se pueden pre-ordenar para entrega en junio y vienen en paquetes de cuatro mascarillas, cada una diferente.

Hay un paquete de los famosos roedores Mickey y Minnie, uno con tema de princesas incluyendo “Frozen,” otro de Pixar con personajes de “Toy Story,” otro con bocas de personajes como el osito Winnie the Pooh, otro con tema de Star Wars y otro con temática de Marvel. Las mascarillas vienen en tres tamaños, pequeño, mediano y grande, para que todos los fanáticos de Disney las puedan disfrutar.

El costo de un paquete de cuatro mascarillas es de $19.95, y estarán disponibles a partir del 15 de junio –los que las pre-ordenaran ahora recibirán aviso por correo electrónico cuando estén listas para enviarseles.

Según Disney las mascarillas se conforman a las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sobre mascarillas que no son para uso quirúrgico y no-industrial. Hasta $1 millón de las ganancias de las ventas de ahora hasta el 30 de septiembre beneficiará a la institución caritativa MedShare.

“Esta es una época difícil para familias y usar cualquier tipo de mascarilla es desalentador. Esperamos que las mascarillas de tela con algunos de nuestros más queridos personajes sirvan de confort a familias, fanáticos y comunidades que son tan importantes para nosotros,” dijo Edward Park, ejecutivo de Disney store y shopDisney en un blog.

¡Muy alentador es en estos tiempos, saber que al ponernos estas lindas mascarillas tenemos oportunidad de ayudar a los necesitados! Aún no hay fecha oficial para la reapertura de los parques de Disney, pero cuando abran, ¡yo no me pierdo regresar con mis mascarillas de Mickey y Minnie!

JPM