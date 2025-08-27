Diseñan en RD estrategias para el fortalecimiento de las ASFL

SANTO DOMINGO.— Con el compromiso de seguir fortaleciendo el ecosistema de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL), la Asociación Cibao celebró su noveno conversatorio “Sostenibilidad Con Propósito: Estrategias Para Fortalecer el Impacto y la Permanencia de las ASFL en República Dominicana”, el cual fue un espacio de reflexión y articulación entre actores clave del sector.

José Luis Ventura, presidente ejecutivo de la entidad financiera, destacó que la Asociación Cibao ha asumido el compromiso de contribuir con el fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades sin fines de lucro, mediante iniciativas institucionales.

“Solo en 2024, destinamos un aproximado de 37.7 millones de pesos en iniciativas que promueven el fortalecimiento de las ASFL, el desarrollo comunitario, la igualdad y el bienestar colectivo, a través de programas formativos en modalidad de diplomados y talleres», expresó.

Destacó entre estas iniciativas los programas Fondos Concursables José Santiago Reinoso Lora para el Desarrollo Sostenible, de Voluntariado Corporativo (en sus aristas, social, ambiental y profesional) y el de Donaciones y Patrocinios Solidarios.

CONFERENCIA MAGISTRAL

La conferencia magistral fue dictada por Virginia Saiz, experta en desarrollo y ayuda humanitaria con más de 20 años de experiencia en organizaciones internacionales y actualmente directora global en Plan International, quien motivó a los participantes a mirar a las ASFL más allá de la buena voluntad.

“Durante mucho tiempo, hemos visto a las ASFL como organizaciones basadas en la buena voluntad, casi de segunda categoría, donde incluso se cuestiona que su personal reciba un salario digno o algo tan básico como una formación específica. Pero se nos olvida que son estas instituciones las que trabajan para resolver algunos de los mayores retos de la humanidad: el cambio climático, la inequidad de género, la pobreza, atender a las poblaciones más vulnerables», agregó.

Manifestó que «para estar a la altura de estos desafíos, necesitamos dejar atrás la visión romántica y apostar por ASFL profesionalizadas, mejor formadas, más conectadas, menos dependientes de la caridad y más capaces de transformar los sistemas que perpetúan la injusticia”..

«ALIADOS PARA EL IMPACTO»

Por igual, se desarrolló el panel “Aliados para el impacto: sostenibilidad desde la colaboración”, moderado por Laura Rojas, directora de Nature Power, con la participación cinco panelistas con amplia trayectoria en distintos ámbitos del desarrollo social: Emely Tejada, encargada del Departamento de Control y Evaluación en el Centro De Fomento y Promoción de las ASFL (CASFL); Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Tony Arias Gil, periodista y fundador de Conexión RSE; Alejandro López, trabajador social y docente universitario y Mari Carmen Santana, oficial de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en el país.

Estos últimos señalaron la importancia de articular esfuerzos entre sectores que promueven el desarrollo social y resaltaron que la sostenibilidad requiere alianzas estratégicas, compromiso compartido y una visión común que permita generar impactos positivos desde la cooperación, la innovación y el propósito colectivo.

sp-am