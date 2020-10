Dirigente PRM advierte es preferible confiar en Abinader que ser gobernado por el PLD

Luis Aníbal Medrano S.

NUEVA YORK.- El miembro de la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este estado, Luis Aníbal Medrano S., advirtió que es preferible confiar y esperar con paciencia para ser favorecido con las ejecutorias del presidente Luis Abinader, que estar gobernado por el PLD o que regrese Leonel Fernández con sus fórmulas de consentimientos nocivos.

El también periodista, que fungió como director de prensa del Comando de Campaña perremeista en las elecciones del 2016 y 2020, recordó a la dirigencia y militancia de esa organización, así como a otros sectores que de manera inteligente se sumaron a la «causa del cambio» a que reflexionen en el sentido.

Dijo que entiende «de forma clara y precisa la inconformidad de una mínima parte de las bases perremeístas, pero se advierte una campaña a destiempo para capitalizar políticamente el posible disgusto».

“Creemos que los funcionarios a todos los niveles en las dependencias estatales deben ayudar al presidente en su empeño de hacer un gobierno histórico que instaure una nueva forma de dirigir los destinos nacionales, pero para eso los funcionarios no deben mentirle al presidente “ni meterle gato por liebre”, y mucho menos repetir practicas que condenábamos de los gobiernos funestos peledeistas que le condujo a las salida del poder, sentenció Medrano.

Consideró que en tan poco tiempo, antes de cumplirse los tradicionales 100 días, el presidente Abinader está haciendo lo que tiene que hacer para corregir los males y desaciertos heredados y aunque algunas medidas resulten impopulares, son necesarias para poner en marcha segura el país, que a su juicio, fue dejado quebrado por la anterior gestión gubernamental.

Calificó como una suprema vagabundería promover candidaturas presidenciales a lo interno del PRM, para las elecciones del 2024, cuando apenas se está iniciando el presente período gubernamental y lo que realmente se requiere es que el presidente Abinader realice el mejor de los gobierno y cumpla con el mayor de los porcentajes sus promesas electorales y así lograr la permanencia en el poder del PRM por muchos años.

“La parte oscura de la historia de nuestra antigua organización política de donde procedemos no debe repetirse en el PRM, lamentamos que personas que no apoyaron con sinceridad la candidatura del hoy presidente Luis Abinader y se ufanaban en decir que su trabajo es para el 24, sin entender y aplicar el sano juicio político que sin un buen gobierno ahora no habrá 24, por más recursos que respalden a sus globos de ensayo aspirantes presidenciales”, advirtió.

Se preguntó que si esos que no trabajaron por el triunfo y que son los primeros que ahora viven emitiendo quejas y descalificando de forma irresponsable al presidente Luis Abinader Corona, sólo quieren 4 años, cuando el PRM puede durar 40, llamando a recapacitar sobre tan burda actitud, porque lo que demandan las circunstancias es apoyar al gobierno, al presidente y al partido, en su misión de seguir implementando el cambio en la República Dominicana y dejar de estar haciendo el juego a intereses extra partido que quieren volver a dilapidar los recursos del Estado.