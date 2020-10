Dirigente del PRSD en NY censura actuación de algunos funcionarios

Manuel Octavio Pérez (Mañengo)

NUEVA YORK.- El dirigente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Manuel Octavio Pérez (Mañengo), censuró las metidas de pata que han dado recientemente algunos funcionarios del gobierno de Luis Abinader.

Sostuvo que están mandado unas señales equivocadas que le hacen mucho daño a la gestión e intenciones del Presidente de hacer un gobierno que vaya en beneficio de todos.

«Seguimos mandando señales equivocadas; ahora surgen dos nuevos elementos con el escándalo aparecido en la Cancillería, donde según se ha filtrado, las licitaciones para actos, lambederas, fiestas y agasajos van a la empresa de un sobrino del Canciller «, expresó.

Lamentó de que ahora se adjuquen licitaciones de manera amañada en uno de los ministerios donde se había puesto más empeño para eliminar las «botellas».

“Y cuando pensamos que todo se podía arreglar con el tiempo, que los funcionarios tomarían la experiencia del pasado, siguen enturbiándose las aguas, después de las orquídeas, Salud Pública y Kimberly, viene el otro golpe, lo del «Logo Marca País», deploró.

Agregó que «no basta con que nuestro presidente Luis Abinader, quiera hacer las cosas bien si los funcionarios no le ayudan… para hacer un buen gobierno depende de muchos factores, y no me voy a quedar callado aunque de forma «subliminal» sea parte de este gobierno» .

“Sea cierto o no todo lo que está pasando en el gobierno, son cosas que no le conviene a la República Dominicana, porque son escándalos del cual la oposición tratará de sacar capital politico”, manifestó Pérez en su canal de Youtube.

wj/am