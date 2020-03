PN advierte detendrá toda persona sorprendida violando el toque de queda

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Comenzó a regir a las ocho de la noche de este viernes el toque de queda ordenado por el presidente dominicano, Danilo Medina, por el coronavirus.

Desde esta hora quedaron prohibidos el tránsito y circulación de personas hasta las 6.00 de la mañana.

Este viernes en la noche el director de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista, advirtió que serán detenidas todas las personas sorprendidas en las calles, violando la disposición presidencial.

“A partir de las ocho de la noche no puede haber nadie en la calle. Absolutamente nadie. El que esté en la calle es preso. No hay que maltratarlo, preso, preso. No quiero novedad con eso. Que se cumpla el toque de queda. Auxíliese de las Fuerzas Armadas”, se escucha decir en audio llegado a ALMOMENTO.NET.

En otro audio, también se escucha cuando se determina que hay que darle cumplimento a la declaratoria del toque de queda, por parte del presidente Danilo Medina, como medida para prevenir el contagio por el nuevo coronavirus COVID-19.

Pasadas las siete de la noche fue notoria la reducción de personas y vehículos en las calles del Gran Santo Domingo.

an/am