Director Instituto Bienestar Estudiantil niega deuda RD$5,000 MM con suplidores

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), René Jáquez, negó que esa institución mantenga una deuda de RD$5,000 millones con los suplidores, como denunciara la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Fenacerd).

“Esa denuncia me sorprendió, tengo que decirlo objetivamente, porque no es una asociación de suplidores de alimentos. Por otro lado, si las asociaciones vinculadas a nosotros no sacan a relucir deficiencias en los pagos es porque van fluyendo de manera natural”, manifestó.

Aclaró que el Inabie paga un promedio de RD$180 millones diarios para cumplir con la promesa hecha a los suplidores a principio de año, cuando denunciaron que la entidad les adeudaba RD$40 millones.

Agregó que el Inabie cuenta con los recursos suficientes para dar respuesta a los compromisos adquiridos con las empresas asociadas al Programa de Alimentación Escolar.

Destacó que en la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional los pagos fluyen a gran velocidad y acorde a la planificación.

Lamentó que la situación se esté prestando para minimizar el impacto que ha tenido el programa en las familias dominicanas y en más de un millón de estudiantes.