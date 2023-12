Diputados aprueban colocación bonos por RD$344 mil millones

También autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2024, por hasta el 10 % del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o volver a comprar pasivos de deuda del sector público no financiero.

De igual forma, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 80-23 del Presupuesto General del Estado para el año 2024, promulgada el 20 de diciembre de 2023, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes a las aplicaciones financieras producto de cualquier operación de administración de pasivo.EFE

rsl