Diputado Amado Díaz considera muy injusto el método D’Hondt

Diputado Amado Díaz.

SANTO DOMINGO.- El vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, rechazó el método D’Hondt, utilizado para la asignación de escaños en las boletas plurinominales en el sistema electoral dominicano.

El legislador expresó que este mecanismo vulnera el derecho fundamental de elegir y ser elegido.

“Yo estoy totalmente en contra del método D’Hondt y aunque algunos afirman que no viola la Constitución, entiendo que es injusto», manifestó.

NO REPRESENTA VOLUNTAD DE LA MAYORIA

Manifestó que si 20 mil electores eligen a un diputado y 15 mil a otro, el método termina favoreciendo al de los 15 mil porque su partido sacó más votos y eso no representa la voluntad de la mayoría.

Díaz, representante del PRM por Santo Domingo, adelantó que estudia otra alternativa que permita a los partidos postular candidatos meritorios y evitar que se imponga la elección del que más dinero tiene.

El método D´Hontd es utilizado en el sistema electoral dominicano para la asignación de escaños a diputados, regidores y vocales en función de la cantidad de votos logrados por un partido.

Esto así aunque perjudique a candidatos que con mayor voto preferencial postulados por organizaciones menos favorecidas.

an/am