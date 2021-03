Diputada PRM critica nombramiento de hijo de una legisladora peledeísta

Diputada Dulce Quiñones.

SANTO DOMINGO.- La diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) Dulce Quiñonez, criticó el nombramiento en el gobierno de un hijo de la legisladora del Partido de la Liberación dominicana (PLD) María Suárez.

La también secretaria general del PRM en Boca Chica se pronunció en contra de que no se haya consultado sobre dicho nombramiento, pues dijo que no se está en tiempo de negociaciones porque no “se están buscando votos”.

“Ahora lo que estamos buscando son los nombramientos de los compañeros que llevaron a Luis Abinader al poder, que hay muchos afuera”, manifestó.

Dijo que no se le consultó que esa persona «venía para acá. No es que no venga, porque el partido está abierto, nosotros somos un partido democrático y abierto para todo el que quiere venir, de diferentes partidos”, indicó.

Quiñonez llamó al presidente del PRM, José Paliza, y a las autoridades nacionales de la organización, a respetar a los dirigentes de los municipios, pues aseguró, que son ellos quienes organizan el partido.

