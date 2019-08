Por Manuel Valdez

Los pueblos son el resultado de la espiritualidad que los gobierna. Una mala espiritualidad social destruye los fundamentos y valores de todo un pueblo.

Ante la más reciente prohibición de que se predique en el Metro de Santo Domingo. Medida que además de inconstitucional va en contra de la salud espiritual y moral de la nación. Esto nos obliga a afirmar que los enemigos de la patria también son enemigos de Dios y de la vida moral y espiritual de nuestro pueblo.

Esa absurda y temeraria medida debe ser anulada porque atenta contra los fundamentos de nuestra identidad nacional. Nuestros padres primeros proclamaron que sin Dios no hay patria, sin patria no hay libertad y sin libertad no hay República Dominicana.

A este gobierno que se perfila como enemigo de Dios, del pueblo de fe y de la fe de nuestro pueblo, no le ofende la cantidad de bancas de apuestas, discotecas, bares, cantinas, prostíbulos y demás centros de alienación social. No le sorprende que tengamos más bancas que escuelas y hospitales.

A este gobierno no le ofende ver nuestros jóvenes drogados por las calles, embriagados o juqueado, sin rumbo y sin apoyo para su sano desarrollo y a fin de que puedan superar esos espacios que ponen en riesgo su integridad física, moral y su crecimiento social saludable. ¡Que ironía! Tenemos un gobierno que ha querido lograr cambios sin Dios. Un gobierno que lo que lo ofende es la predicación en el metro.

Si queremos saber que pasa cuando un hombre se erige por encima de un pueblo para destruir su fe…. cabe remitirnos a la historia y preguntarle a Nabucodonor, porque llegó a comer hierbas como las bestias del campo. Si queremos saber si un pueblo debe ser instruido en materia de fe, preguntemos donde radica la grandeza de Israel en el concierto de naciones.

¿Dios, Patria, Libertad y que más? Que viene ahora, ¿borraran estos símbolos? ¿Cambiaremos la bandera? ¿Haremos una constitución nueva donde se suprima la libertad de cultos y de expresión? ¿Cerrarán las iglesias? ¿Perseguirán a los cristianos por su fe? ¿Qué más hará el gobierno?

Ya ha hecho lo que nunca se ha hecho. En mi opinión no debe hacer más nada para dejarle saber a este pueblo que no le interesa la fortaleza moral y el bienestar espiritual de nuestra gente. ¡Que viva la libertad de culto, de expresión y de pensamiento! ¡Que viva Dios! y que viva cada hombre o mujer que sale cada día a sembrar amor y esperanza en un pueblo que se le está robando TODO, incluyendo el derecho a vivir en paz y a tener fe en Dios y en un mejor destino.

Salvemos la República, restauremos la Patria y derrotemos la tiranía de este gobierno que atenta una vez tras otra contra el bien común.

El autor es presidente del Foro Social de la Republica Dominicana, del Movimiento Amigos de la Patria y del Partido Nueva Generación. Aspirante presidencial por la Coalición de la Esperanza.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.